Baghdad convoca gli inviati di USA e Gran Bretagna dopo gli attacchi sull’Iraq che hanno ucciso 6 persone

Le forze statunitensi hanno precedentemente effettuato attacchi aerei contro il gruppo iracheno Kataib Hezbollah e le forze di mobilitazione popolare (PMF) sponsorizzate dallo stato in rappresaglia per attacchi contro la base militare di Camp Taji in Iraq che hanno ucciso almeno tre soldati l’11 marzo scorso. Secondo alcuni rapporti, anche le forze britanniche hanno preso parte al raid.



L’Iraq ha convocato gli inviati degli Stati Uniti e del Regno Unito nel paese in seguito agli attacchi aerei condotti dalle forze americane e, a quanto si dice, anche dai loro colleghi britannici. Secondo una dichiarazione ufficiale sul sito web del ministero degli Esteri iracheno, il ministro Mohammed al-Hakim ha incontrato i suoi sottosegretari oggi per discutere su come rispondere alle azioni delle forze statunitensi nel paese.



Lo stesso giorno il presidente iracheno Barham Salih ha criticato i recenti attacchi statunitensi, definendoli una violazione della sovranità del paese. Il capo del comando centrale americano, tuttavia, afferma che Washington si è consultata con Baghdad sul raid aereo e ha aggiunto che le autorità irachene sapevano che gli attacchi sarebbero arrivati.



Le forze armate irachene in precedenza avevano condannato gli attacchi aerei statunitensi che avevano preso di mira il gruppo con base in Iraq Kataib Hezbollah e le forze di mobilitazione popolari (PMF) appoggiate dallo stato. Secondo i militari, il raid aereo ha provocato la morte di tre soldati, due poliziotti e un civile.



L’atatcco è arrivato in risposta all’attacco missilistico contro la base militare di Camp Taji in Iraq l’11 marzo che ha portato alla morte di tre militari – uno nel Regno Unito e due soldati statunitensi secondo i rapporti.



Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato che le sue forze hanno effettuato attacchi di natura “difensiva [e] proporzionali”. Secondo quanto riferito, anche le forze britanniche hanno preso parte al raid, ma questa informazione non è stata ancora confermata da Londra.



L’attacco dell’11 marzo ha avuto luogo mentre le forze armate statunitensi stanno pianificando di rafforzare le loro posizioni in Iraq introducendo più difese missilistiche nonostante il parlamento del paese approvi una risoluzione non vincolante che chiede di porre fine a tutti gli schieramenti militari stranieri.



La risoluzione è stata adottata dopo che le forze statunitensi hanno condotto un attacco aereo vicino all’aeroporto di Baghdad contro il generale iraniano Qasem Soleimani senza il permesso delle autorità irachene. In quel momento Soleimani stava visitando il Paese in missione diplomatica.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-baghdad_convoca_gli_inviati_di_usa_e_gran_bretagna_dopo_gli_attacchi_sulliraq_che_hanno_ucciso_6_persone/8_33590/