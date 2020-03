Francia il Covid-19 non ferma i Gilet Giall

Atto 70. La diffusione del Covid-19 non ferma i Gilet Gialli. Imponente corteo di protesta a Parigi contro Macron. La polizia usa lacrimogeni contro i manifestanti

I divieti governativi sui raduni di massa per il coronavirus e le paure per la sua diffusione non impediscono ai Gilet Gialli loro di esprimere la loro opposizione al governo francese e stanno organizzando le loro proteste settimanali a Parigi



Il ministro degli interni francese Christophe Castaner ieri ha vietato tutti gli incontri di oltre 100 persone, ma centinaia di manifestanti stanno partecipando alle proteste settimanali dei Gilet Gialli.

Migliaia di agenti delle forze di sicurezza francesi hanno presidiato le strade della capitale nel tentativo di reprimere il movimento, che è in corso da 70 settimane consecutive.



I filmati dei testimoni oculari mostrano che la polizia antisommossa ha sparato gas lacrimogeni nel tentativo di reprimere le proteste.



Giovedì scorso, in un discorso televisivo alla nazione, il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato la chiusura delle scuole e ha esortato le persone a evitare stretti contatti per paura di diffondere il virus, che ha ucciso 79 persone in Francia e contagiato oltre 3.600.



Prima di questo annuncio la polizia di Parigi aveva già respinto le richieste dei manifestanti di manifestare in siti importanti della capitale francese.



La dimostrazione di oggi arriva alla vigilia delle elezioni amministrative in Francia, dove si prevede una sconfitta per il partito di Macron.



Il presidente francese ha deciso di non rinviare con le elezioni nonostante le scuole e le università siano state chiuse e il trasporto pubblico ridotto a causa dei timori di contagio.

