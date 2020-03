COLOMBIA. ASSASSINIO DI ALTRI DUE EX GUERRIGLIERI DELLE FARC-EP.

Ex guerriglieri Flórez Forero e Carrillo Leal assassinati



Francesco Cecchini



Gli ex guerriglieri delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia – Esercito Popolare (FARC-EP), Belle Ester Carrillo Leal e Irnel Flórez Forero, smobilitati dopo l’accordo di pace nel 2016, sono stati assassinati nella loro fattoria, nel dipartimento di Caquetá, nel sud-ovest della Colombia. Il partito FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) ha denunciato che dalla firma dell’ Accordo di Pace nel novembre del 2019 sono stati assassinati 190 ex guerriglieri, 7 al mese.

I settori sociali hanno respinto questa nuova azione violenta e hanno rinnovato le richieste al governo del presidente Iván Duque di porre fine a questo sistematico di sterminio di ex guerriglieri e leader indigeni.

In diverse occasioni il partito FARC ha accusato il governo del Duca di ritardi ingiustificati nell’attuazione dell’ Accordo di Pace e ha anche chiesto una maggiore protezione per i smobilitati.

Le Nazioni Unite hanno informato lo scorso 31 dicembre che solo nel 2019 almeno 77 ex guerriglieri sono stati assassinati in Colombia, ed inoltre hanno anche denunciato 14 sparizioni e 29 tentati omicidi.

Astrid Conde Gutiérrez



Il 6 marzo, l’ ex guerrigliera, Astrid Conde Gutiérrez, è stata assassinata a Bogotá, dove, secondo l’ONG Corporación Solidaridad Jurídica, si stava reincorporando, studiando e sviluppando il suo progetto di vita.