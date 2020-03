LE CONSEGUENZE DELL’ INVASIONE DELL’ IRAQ 17 ANNI DOPO.

Sharing is caring!

L’ articolo di Medea Benjamin e Nicolas J. S. Davies è pubblicato su Truthdig.com e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia IL Vento.

Il link con l’articolo originario è il seguente:



https://www.truthdig.com/articles/17-years-later-the-consequences-of-invading-iraq/



PREMESSA.

Mentre il mondo è consumato dalla terrificante pandemia di coronavirus, il 19 marzo l’amministrazione Trump segnerà il 17 ° anniversario dell’invasione americana dell’Iraq accelerando il conflitto laggiù. Dopo che una milizia allineata all’Iran avrebbe colpito una base americana vicino a Baghdad l’11 marzo, l’esercito americano ha effettuato attacchi di ritorsione contro cinque fabbriche di armi della milizia e ha annunciato che avrebbe inviato altre due portaerei nella regione, nonché un nuovo missile Patriot sistemi e centinaia di truppe in più per gestirli. Ciò è in contrasto con il voto di gennaio del parlamento iracheno che ha chiesto alle truppe statunitensi di lasciare il Paese. Va anche contro il sentimento della maggior parte degli americani, che pensano che la guerra in Iraq non sia valsa la pena combatterla, e contro la promessa fatta in campagna elettorale da Donald Trump di porre fine alle guerre senza fine. Diciassette anni fa, le forze armate statunitensi attaccarono e invasero l’Iraq con una forza di oltre 460.000 truppe da tutti i suoi servizi armati, supportate da 46.000 truppe britanniche, 2.000 dall’Australia e alcune centinaia da Polonia, Spagna, Portogallo e Danimarca. Il bombardamento aereo, shock and awe, colpisci e terrorizza, scatenò sull’Iraq 29.200 bombe e missili nelle prime cinque settimane di guerra. L’invasione americana è stata un crimine di aggressione secondo il diritto internazionale ed è stata attivamente contrastata da persone e paesi in tutto il mondo, tra cui 30 milioni di persone che sono scese in strada in 60 paesi il 15 febbraio 2003, per esprimere il loro orrore che ciò potesse sta accadendo davvero all’alba del 21° secolo. Lo storico americano Arthur Schlesinger Jr., che era stato portavoce per il presidente John F. Kennedy, paragonò l’invasione americana dell’Iraq all’attacco preventivo del Giappone a Pearl Harbor nel 1941 e scrisse: “Oggi, siamo noi americani che viviamo nell’infamia”. Diciassette anni dopo, le conseguenze dell’invasione sono state all’altezza dei timori di tutti coloro che si erano opposti. Le guerre e le ostilità infuriano in tutta la regione e le divisioni sulla guerra e la pace negli Stati Uniti e nei paesi occidentali sfidano la nostra visione altamente selettiva di noi stessi come società avanzate e civili. Ecco uno sguardo a 12 delle conseguenze più gravi della guerra degli Stati Uniti in Iraq.

MILIONI DI IRACHENI UCCISI E FERITI. Le stime sul numero di persone uccise durante l’invasione e l’occupazione in Iraq variano ampiamente, ma anche le stime più prudenti basate su segnalazioni frammentarie di morti minime confermate sono tra le centinaia di migliaia. Studi scientifici seri hanno stimato che 655.000 iracheni sono morti nei primi tre anni di guerra, e circa un milione entro settembre 2007. La violenza dell’escalation o “impennata” degli Stati Uniti è continuata nel 2008 e gli sporadici conflitti sono proseguiti dal 2009 al 2014. Poi nella sua nuova campagna contro lo Stato Islamico, gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno bombardato le principali città in Iraq e Siria con oltre 118.000 bombe, sonno stati i più pesanti bombardamenti di artiglieria dopo la guerra del Vietnam. Hanno ridotto in macerie gran parte di Mosul e di altre città irachene e un rapporto preliminare dell’intelligence curda irachena ha scoperto che più di 40.000 civili sono stati uccisi solo a Mosul. Non ci sono studi completi sulla mortalità per quest’ultima fase della guerra. Oltre a tutte le vite perse, sono state ferite anche più persone. L’Organizzazione centrale statistica del governo iracheno afferma che 2 milioni di iracheni sono stati resi disabili. MILIONI DI ALTRI IRACHENI SFOLLATI. Entro il 2007, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha riferito che quasi 2 milioni di iracheni erano fuggiti dalla violenza e dal caos dell’ Iraq occupato, principalmente in Giordania e Siria, mentre altri 1,7 milioni erano sfollati all’interno del paese. La guerra degli Stati Uniti contro lo Stato Islamico si basava ancora di più sui bombardamenti e sull’ artiglieria, distruggendo ancora più case e sfollando 6 milioni di iracheni dal 2014 al 2017. Secondo l’ UNHCR, 4,35 milioni di persone sono tornate a casa come guerra all’IS è finita, ma molti trovarono “proprietà distrutte, infrastrutture danneggiate o sparite e la mancanza di opportunità di sostentamento e di risorse finanziarie, che a volte ha portato a spostamenti secondar”. I bambini sfollati all’ interno dell’Iraq rappresentano “una generazione traumatizzata dalla violenza, privata dell’istruzione e delle opportunità”, secondo la relatrice speciale delle Nazioni Unite Cecilia Jimenez-Damary. MIGLIAIA DI SODATI AMERICANI, BRITANNICI E DI ALTRI PAESI UCCISI E FERITI. Mentre l’esercito degli Stati Uniti minimizza le vittime irachene, segue e pubblica con precisione le proprie. A febbraio 2020, 4.576 truppe statunitensi e 181 truppe britanniche sono state uccise in Iraq, così come altre 142 truppe di occupazione straniera. Oltre il 93% delle truppe di occupazione straniera uccise in Iraq sono state americane. In Afghanistan, dove gli Stati Uniti hanno avuto un maggiore sostegno da parte della NATO e di altri alleati, solo il 68% delle truppe di occupazione uccise sono state americane. La maggior parte delle vittime degli Stati Uniti in Iraq è uno dei prezzi che gli americani hanno pagato per la natura unilaterale e illegale dell’invasione degli Stati Uniti. Quando le forze statunitensi si ritirarono temporaneamente dall’Iraq nel 2011, erano state ferite 32.200 truppe statunitensi. Mentre gli Stati Uniti cercavano di esternalizzare e privatizzare la propria occupazione, almeno 917 appaltatori civili e mercenari furono uccisi e 10.569 feriti in Iraq, ma non tutti erano cittadini statunitensi. PIU’ VETERANI HANNO COMMESSO SUICIDIO. Più di 20 veterani statunitensi si uccidono ogni giorno, ovvero più morti ogni anno rispetto al totale delle morti militari statunitensi in Iraq. Quelli con i più alti tassi di suicidio sono giovani veterani con esposizione al combattimento, che si suicidano a tassi “4-10 volte più alti dei loro coetanei civili”. Perché? Come spiega Matthew Hoh dei Veterani per la Pace, molti veterani lottano per reintegrarsi nella società, si vergognano di chiedere aiuto, sono gravati da ciò che hanno visto e fatto nell’esercito, sono addestrati a sparare e possedere pistole, e trasportano mentalmente e ferite fisiche che rendono la vita difficile. TRILIONI DI DOLLARI SPRECATI. Il 16 marzo 2003, pochi giorni prima dell’invasione degli Stati Uniti, il vicepresidente Dick Cheney stimò che la guerra sarebbe costata agli Stati Uniti circa $ 100 miliardi e che il coinvolgimento degli Stati Uniti sarebbe durato per due anni. A diciassette anni di distanza, i costi sono ancora in aumento. Il Congressional Budget Office (CBO) ha stimato un costo di $ 2,4 trilioni per le guerre in Iraq e in Afghanistan nel 2007. L’economista vincitore del premio Nobel Joseph Stiglitz e la Linda Bilmes dell’Università di Harvard hanno stimato il costo della guerra in Iraq a oltre $ 3 trilioni ” per ipotesi prudenti “, nel 2008. Il governo del Regno Unito ha speso almeno 9 miliardi di sterline in costi diretti per tutto il 2010. Ciò su cui gli Stati Uniti non hanno speso soldi, contrariamente a quanto credono molti americani, è stato quello di ricostruire l’Iraq, il paese distrutto dalla nostra guerra. GOVERNO IRACHENO DISFUNZIONALE E CORROTTO. La maggior parte degli uomini (non ci sono donne!) che gestiscono l’Iraq oggi sono ancora ex esiliati che sono volati a Baghdad nel 2003 sulla scia delle forze di invasione statunitensi e britanniche. L’Iraq, infine, esporta nuovamente 3,8 milioni di barili di petrolio al giorno e guadagna $ 80 miliardi all’anno di esportazioni di petrolio, ma poco di questo denaro scende per ricostruire case distrutte e danneggiate o per fornire lavoro, assistenza sanitaria o istruzione agli iracheni, solo il 36% di cui hanno persino un lavoro. I giovani iracheni sono scesi in piazza per chiedere la fine del corrotto regime politico iracheno post 2003 e dell’influenza degli Stati Uniti e dell’Iran sulla politica irachena. Più di 600 manifestanti sono stati uccisi dalle forze governative, ma le proteste hanno costretto il Primo Ministro Adel Abdul Mahdi a dimettersi. Un altro ex esilio con base in Occidente, Mohammed Tawfiq Allawi, cugino dell’ex primo ministro ad interim nominato Ayad Allawi, è stato scelto per rimpiazzarlo, ma si è dimesso dopo alcune settimane dopo che l’Assemblea Nazionale non ha approvato le sue scelte di gabinetto. Il popolare movimento di protesta ha celebrato le dimissioni di Allawi e Abdul Mahdi ha accettato di rimanere come primo ministro, ma solo come “custode” per svolgere le funzioni essenziali fino a quando non si potranno tenere nuove elezioni. Ha chiesto nuove elezioni a dicembre. Fino ad allora, l’Iraq rimane in un limbo politico, ancora occupato da circa 5.000 truppe statunitensi. LA GUERRA ILLEGALE IN IRAQ HA MINATO LA REGOLA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. Quando gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq senza l’approvazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la prima vittima è stata la Carta delle Nazioni Unite, il fondamento della pace e del diritto internazionale dopo la seconda guerra mondiale, che proibisce la minaccia o l’uso della forza da parte di qualsiasi paese contro un altro. Il diritto internazionale consente l’azione militare solo come difesa necessaria e proporzionata contro un attacco o una minaccia imminente. La dottrina illegale della prelazione di Bush del 2002 è stata universalmente respinta perché andava oltre questo stretto principio e rivendicava un diritto eccezionale degli Stati Uniti di usare la forza militare unilaterale “per prevenire le minacce emergenti”, minando l’autorità del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di decidere se una minaccia specifica richiede una risposta militare o no. Kofi Annan, all’epoca il segretario generale delle Nazioni Unite, dichiarò che l’invasione era illegale e avrebbe portato a un crollo dell’ordine internazionale, ed è esattamente quello che è successo. Quando gli Stati Uniti calpestarono la Carta delle Nazioni Unite, altri erano tenuti a seguirlo. Oggi stiamo guardando la Turchia e Israele seguire le orme degli Stati Uniti, attaccando e invadendo la Siria a piacimento come se non fosse nemmeno un paese sovrano, usando il popolo siriano come pedine nei loro giochi politici. LA GUERRA IN IRAQ HA DANNEGGIATO LA DEMOCRAZIA AMERICANA.

La seconda vittima dell’invasione fu la democrazia americana. Il Congresso ha votato per la guerra sulla base di un cosiddetto “sommario” di una stima dell’intelligence nazionale (NIE) che non era niente del genere. Il Washington Post ha riferito che solo sei senatori su 100 e alcuni membri della Camera leggono l’attuale NIE. Il “sommario” di 25 pagine su cui altri membri del Congresso basavano il proprio voto era un documento prodotto mesi prima “per rendere pubblica la causa per la guerra”, come uno dei suoi autori, il Paul Pillar della CIA, in seguito confessò a PBS Frontline. Conteneva affermazioni sorprendenti che non si trovavano da nessuna parte nel vero NIE, come ad esempio che la CIA conosceva 550 siti in cui l’Iraq stava immagazzinando armi chimiche e biologiche. Il segretario di stato Colin Powell ha ripetuto molte di queste bugie nella sua vergognosa esibizione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel febbraio 2003, mentre Bush e Cheney le hanno usate in discorsi importanti, incluso il discorso sullo stato dell’Unione del 2003 di Bush. In che modo la democrazia, la regola del popolo, è possibile anche se le persone che eleggiamo per rappresentarci al Congresso possono essere manipolate in una rete catastrofica per votare una guerra catastrofica? IMPUNITA’ PER SISTEMATICI CRIMINI DI GUERRA.

Un’altra vittima dell’invasione dell’Iraq è stata la presunzione che i presidenti e la politica degli Stati Uniti siano soggetti allo stato di diritto. Diciassette anni dopo, la maggior parte degli americani presume che il presidente possa condurre la guerra e assassinare i leader stranieri e i sospettati di terrorismo a proprio piacimento, senza alcuna responsabilità – come un dittatore. Quando il presidente Obama ha dichiarato di voler guardare avanti anziché indietro e non ha ritenuto nessuno dell’amministrazione Bush responsabile dei loro crimini, è stato come se avessero smesso di essere crimini e si fossero normalizzati come politica degli Stati Uniti. Ciò include i crimini di aggressione contro altri paesi; l’uccisione di massa di civili negli attacchi aerei statunitensi e negli attacchi di droni; e la sorveglianza illimitata delle telefonate, delle e-mail, della cronologia di navigazione e delle opinioni di ogni americano. Ma questi sono crimini e violazioni della Costituzione degli Stati Uniti e il rifiuto di ritenere responsabili coloro che hanno commesso questi crimini ha reso più facile la loro ripetizione. DISTRUZIONE DELL’ AMBIENTE.

Durante la prima guerra del Golfo, gli Stati Uniti hanno lasciato cadere 340 tonnellate di testate ed esplosivi realizzati con uranio impoverito, che ha avvelenato il suolo e l’acqua e ha portato a livelli vertiginosi di cancro. Nei decenni seguenti di “ecocidio”, l’Iraq è stato afflitto dal rogo di dozzine di pozzi petroliferi; l’inquinamento delle fonti d’acqua dallo scarico di petrolio, fognature e prodotti chimici; milioni di tonnellate di macerie da città distrutte; e la combustione di enormi volumi di rifiuti militari all’aria aperta “brucia pozzi” durante la guerra. L’inquinamento causato dalla guerra è legato agli alti livelli di difetti congeniti alla nascita, nascite premature, aborti spontanei e cancro (compresa la leucemia) in Iraq. L’inquinamento ha colpito anche i soldati statunitensi. “Più di 85.000 veterani di guerra statunitensi in Iraq … sono stati diagnosticati problemi respiratori e respiratori, tumori, malattie neurologiche, depressione ed enfisema da quando sono tornati dall’Iraq”, riferisce il Guardian. E parti dell’Iraq potrebbero non riprendersi mai dalla devastazione ambientale. LA POLITICA SETTARIA ” DIVIDI E IMPERA” DEGLI STATI UNITI IN IRAQ HA GENERATO IL CAOS IN TUTTA LA REGIONE. Nell’Iraq secolare del XX secolo, la minoranza sunnita era più potente della maggioranza sciita, ma per la maggior parte, i diversi gruppi etnici vivevano fianco a fianco in quartieri misti e addirittura si sposavano. Gli amici con genitori sciiti / sunniti misti ci dicono che prima dell’invasione degli Stati Uniti non sapevano nemmeno quale genitore fosse sciita e quale sunnita. Dopo l’invasione, gli Stati Uniti hanno dato potere a una nuova classe dirigente sciita guidata da ex esiliati alleati con gli Stati Uniti e l’Iran, nonché i curdi nella loro regione semi-autonoma nel nord. L’innalzamento dell’equilibrio di potere e le deliberate politiche di “divisione e governo” statunitensi hanno portato a ondate di orribile violenza settaria, inclusa la pulizia etnica delle comunità da parte degli squadroni della morte del Ministero degli Interni sotto il comando degli Stati Uniti. Le divisioni settarie che gli Stati Uniti hanno scatenato in Iraq hanno portato alla rinascita di Al Qaeda e alla nascita dell’ISIS, che ha provocato il caos in tutta la regione. LA NUOVA GUERRA FREDDA TRA GLI STATI UNITI E IL MONDO MULTILATERALE EMERGENTE. Quando il presidente Bush dichiarò la sua “dottrina della prevenzione” nel 2002, il senatore Edward Kennedy lo definì “un appello all’imperialismo americano del 21 ° secolo che nessun’altra nazione può o dovrebbe accettare”. Ma finora il mondo non è riuscito a convincere gli Stati Uniti a cambiare rotta o ad unirsi in opposizione diplomatica al suo militarismo e imperialismo. Francia e Germania si schierarono coraggiosamente con la Russia e la maggior parte del Sud del mondo per opporsi all’invasione dell’Iraq nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2003. Ma i governi occidentali abbracciarono l’offensiva del fascino superficiale di Obama come copertura per rafforzare i loro legami tradizionali con gli Stati Uniti. La Cina era impegnata ad espandere il sviluppo economico pacifico e il suo ruolo di centro economico dell’Asia, mentre la Russia stava ancora ricostruendo la sua economia dal caos neoliberale e dalla povertà degli anni ’90. Nessuno dei due era pronto a sfidare attivamente l’aggressione degli Stati Uniti fino a quando gli Stati Uniti, la NATO e i loro alleati monarchici arabi non avessero lanciato guerre per procura contro la Libia e la Siria nel 2011. Dopo la caduta della Libia, la Russia sembra aver deciso di opporsi alle operazioni di cambio di regime USA o alla fine cadono vittima stessa.

CONCLUSIONE. Le maree economiche si sono spostate, un mondo multipolare sta emergendo e il mondo spera contro la speranza che il popolo americano e i nuovi leader americani agiranno per frenare questo imperialismo americano del 21 ° secolo prima che conduca a una guerra degli Stati Uniti ancora più catastrofica con l’Iran , Russia o Cina. Come americani, dobbiamo sperare che la fiducia del mondo nella possibilità di poter portare democraticamente sanità mentale e pace nella politica degli Stati Uniti non sia mal riposta. Un buon punto di partenza sarebbe unire la richiesta del parlamento iracheno affinché le truppe statunitensi lascino l’Iraq.

AUTORI. Medea Benjamin, co-fondatrice di CODEPINK for Peace, è autrice di numerosi libri, tra cui Inside Iran: The Real History and Politics della Repubblica islamica dell’Iran e Kingdom of the Unjust: Behind the U.S.-Saudi Connection. Nicolas J. S. Davies è un giornalista indipendente, ricercatore di CODEPINK e autore di Blood on Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq.

BAGHDAD, IRAQ – NOVEMBER 24: Demonstrators gather on a barricade near Ahrar Bridge where there have been recent clashes between demonstrators and Iraq security forces on Nov. 24, 2019 in Baghdad, Iraq. Thousands of demonstrators have occupied Baghdad’s center Tahrir Square and central Baghdad since October 1, calling for government and policy reform. (Photo by Erin Trieb/Getty Images)

Iraq dopo l’invasione americana