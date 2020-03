Bergamo 385 mila dipendenti al lavoro e il problema sono i ciclisti?

Sharing is caring!

MISERABILI! Ora anche scene di caccia al podista e al ciclista



“Bergamo, che ha 4.305 contagi ufficiali e 600 morti ufficiali (tra 3000 e 6000 ufficiosi), 84 mila imprese attive nelle quali lavorano 385 mila dipendenti. Brescia ha 3.783 contagi, 107 mila ditte e 402 mila lavoratori.

Stare a casa è più facile dirlo che farlo qui, dove per ammissione di Confindustria Lombardia il 73% di piccole, grandi e medie imprese sta andando avanti, come in tutta la regione.

Come dire che nelle aree più epidemiche mezzo milione di lavoratori continua a fare avanti e indietro casa-lavoro, ma si chiede l’esercito per bloccare podisti e ciclisti e in Valseriana chiudono le piste ciclabili. Siamo governati da miserabili.

E intanto le zone rosse tutti le chiedono ma non le fa nessuno, né il governo né la regione, perché nessuno vuole andare contro gli interessi di Confindustria.

Ricordiamocene dopo…”

Bergamo 20.03.2020

Dichiarazione di Francesco Macario, segretario provinciale Prc/Se di Bergamo e prov.

Paolo Ferrero pagina FB