Personale medico russo in partenza verso l’Italia con 9 aerei IL-76

Attraverso il suo account twitter, Marco Bordoni mostra il video del personale medico specializzato in virologia che si appresta ad arrivare con mezzi militari in Italia per aiutare ad affrontare l’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese.

Saranno 9 aerei IL-76 ad arrivare nel nostro paese.



🇷🇺🇮🇹 Russia: Immagini dall'aeroporto militare "Chalovsky". I mezzi militari dell'esercito russo ed il personale medico specializzato in virologia sono pronti per raggiungere l' Italia a bordo di 9 aerei IL-76. pic.twitter.com/kJM2VXrmN0 — Marco Bordoni (@bordoni_saker) March 22, 2020

Oggi alle 18 e 30 a Malpensa atterrerà l’aereo dall’Avana con il personale medico e infiermeristico da Cuba, paese sotto il criminale embargo degli Stati Uniti, ma che non si tira indietro nel momento di massima difficoltà per il nostro paese.

A parte qualche tweet, qualce “siamo italiani” o qualche tricolore mostrato in qualche monumento, i nostri “alleati” non stanno facendo niente. Gli aiuti concreti e reali nella necessità arrivano da quei paesi che la propaganda dominante vi ha dipinto (e costretto a considerare) per anni come “nemici”.

