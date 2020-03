Cangemi (PCI): Inaccettabile che continui la produzione di armi mentre infuria l’epidemia.

Sharing is caring!

Il decreto del governo sulla chiusura delle attività produttive di fronte all’aggravarsi dell’epidemia è pesantemente segnato dalla posizione criminale della Confindustria. Giustamente, in queste ore lavoratori e lavoratrici stanno promuovendo mobilitazioni e scioperi – ha dichiarato Luca Cangemi, della segreteria nazionale del PCI

In questo quadro particolarmente offensiva e grave è il fatto che si dichiari che debba andare avanti la produzione della difesa e dell’aerospazio. Cioè si continuano a fabbricare armi.

Migliaia di lavoratori e lavoratrici (e le loro famiglie) vengono quindi esposti a spaventosi rischi per non intaccare i profitti dei venditori di strumenti di morte. Appare incredibile come non si colga il terribile dato simbolico e morale (oltre a quello, pesantissimo, sanitario e sociale) di una decisione di questo genere, in questo momento così grave per il nostro paese e per l’umanità.

In ogni forma deve alzarsi una grande protesta, perché questa vergogna venga impedita- ha concluso Cangemi.

