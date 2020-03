LA FONDAZIONE GABO E IL CORONAVIRUS

Sharing is caring!

Articolo pubblicato dalla Fondazione Gabo e tradotto, in parte, da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/recursos/coronavirus-10-virtudes-del-periodismo-responsable-ante-la-pandemia

Della Fondazione Gabo, con sede a Cartagena de Indias, Colombia, è stato scritto recentemente su Ancora Fischia il Vento nella nota, Gabriel García Márquez, Gabo, giornalista del 21 marzo scorso.

Nel novembre 1994 Gabriel García Márquez convocò un gruppo di amici, scrittori e giornalisti, a Cartagena de Indias in Colombia e parlò loro della povertà di cui soffriva il giornalismo latinoamericano. Nacque così l'idea della Fondazione per un Nuovo Giornalismo con riunioni, seminari e libri sul tema. Dopo 26 anni la Fondazione esiste ancora, si chiama Fondazione Gabo, ha sempre sede a Cartagena de Indias ed è diventata un punto di riferimento per il giornalismo non solo in America Latina, ma in tutto il mondo.

https://fundaciongabo.org/es

CORONAVIRUS: 10 QUALITA’ DEL GIORNALISMO RESPONSABILE CHE SCRIVE SULLA PANDEMIA

Per quei giornalisti e media che durante questa emergenza unica vogliono essere ricordati come coloro che hanno deciso di servire il loro pubblico con informazioni confermate e di qualità, abbiamo compilato i seguenti suggerimenti.

Proteggi te stesso e i membri della tua redazione Intervista a veri esperti (e più di uno) Controlla prima di pubblicare e non essere indifferente alla disinformazione. Evita i titoli allarmisti. Pensa agli effetti che possono avere le notizie che pubblicherai. Fai attenzione alle immagini che usi per accompagnare il tuo rapporto. Tieni presente che i numeri cambiano costantemente. Assumere giornalisti specializzati in scienza e salute. Promuovere il telelavoro tra il personale che scrive. Cerca di dare alla tua relazione un approccio di soluzioni: di fronte a un panorama così pieno di incertezza, è necessario salvare la richiesta di Javier Darío Restrepo* per quello che ha chiamato speranza giornalistica. Sul blog della Fondazione Gabo dedicato alla promozione del giornalismo sulle soluzioni, troverai una serie di risorse utili, webinar e suggerimenti per fornire ai tuoi rapporti sul coronavirus un approccio alle soluzioni.

Javier Darío Restrepo (1932-2019).

Javier Darío Restrepo



E’ stato un giornalista esperto in etica giornalistica, professore all’Università di Los Andes e docente di comunicazione sociale. È stato editorialista per El Tiempo, El Espectador, El Colombiano ed El Heraldo. Ha ricevuto il premio nazionale del Círculo de Periodistas de Bogotá nel 1993, nonché il Premio nazionale Simón Bolívar per il giornalismo nel 1985 e 1986. Ha anche ricevuto il premio San Gabriel dall’episcopato colombiano nel 1994, il premio Germán Arciniegas nel 1995 e il Premio latinoamericano per l’etica giornalistica assegnato dal Centro latinoamericano per il giornalismo (CELAP), sponsorizzato dalla Florida International University, nel 1997. Autore di 22 libri. Nel 2014, ha ricevuto, come riconoscimento per l’eccellenza giornalistica, il Premio giornalistico Gabriel García Márquez. Fino alla sua morte nel 2019 ha diretto la Clinica etica della Fondazione Gabo.