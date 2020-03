Fratoianni: Hanno manomesso il sistema sanitario nazionale

Sharing is caring!

Li ricordo tutti.

Quelli che hanno manomesso il sistema sanitario nazionale, che hanno tagliato, che hanno introdotto i super ticket per rendere più conveniente rivolgersi al privato.

Quelli che “ma figuriamoci, è spesa inutile ed eccessiva” e giù con la mannaia, a togliere in pochi anni 30 miliardi di euro dalla sanità.

Quelli che “è il momento di passare alle assicurazioni private, come negli USA”.

Quelli che “abbiamo troppi medici e troppi infermieri” e oggi si stracciano le vesti perché nelle corsie non c’è più nessuno.

Nel grafico qui sotto è spiegato per bene cosa è accaduto in questi anni in Italia, quali tagli sono stati operati e in quale misura.

È una delle tracce politiche da seguire quando tutto sarà finito.

Finanziare il Servizio Sanitario Nazionale.

E per una volta, quelli che hanno contribuito al disastro, chiedano scusa e si facciano da parte.

Nicola Fratoianni pagina FB