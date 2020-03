Sharing is caring!

MAPPA DEL CORONAVIRUS IN AMERICA LATINA

Francesco Cecchini

Rapporto pubblicato da Nodal e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

Le misure adottate da ciascun governo latinoamericano contro il coronavirus. Le misure sanitarie e i piani di aiuto per il coronavirus in America Latina, paese per paese A partire da mercoledì pomeriggio, la regione conta oltre 7.800 casi e 127 decessi. Alcuni paesi optano per coprifuoco e quarantena, mentre altri si limitano a raccomandare il distanziamento sociale, mentre in questi giorni i paesi dell’America Latina hanno inasprito le misure per contenere la pandemia di coronavirus, attivando contemporaneamente piani di aiuto economico. Di seguito sono riportate le principali misure per paese.

ARGENTINA.

Confino nazionale obbligatorio fino al 31 marzo. Confini chiusi per gli stranieri non residenti: aumento dei sussidi alle famiglie povere, pensionate e disoccupate. Aiuti finanziari di circa 5,3 miliardi di dollari alle piccole e medie imprese.

BOLIVIA.

Quarantena totale fino al 15 aprile. Le persone potranno circolare a piedi un giorno alla settimana e solo al mattino, in base all’ultimo numero delle loro carte d’identità; nel fine settimana non puoi uscire di casa. Solo i veicoli di sicurezza e sanitari possono circolare. Chiusura dei confini per cittadini e stranieri. Rinvio indefinito delle elezioni generali del 3 maggio.

BRASILE.

Chiusura dei confini terrestri. Divieto di accesso ai cittadini di gran parte dell’Europa e dell’Asia. Quarantena a San Paolo con la chiusura di ristoranti, negozi e altri servizi, ad eccezione di sanità, sicurezza, banche, supermercati, panifici e trasporti pubblici. A Rio, il divieto di andare in spiaggia. Diversi stati hanno sospeso le lezioni e gli eventi pubblici, ordinato la chiusura delle imprese e ridotto la capacità di trasporto. I prigionieri dello stato di San Paolo realizzeranno 320.000 maschere usa e getta per proteggersi dal coronavirus. Piano di aiuto economico per circa 30.000 milioni di USD nei prossimi tre mesi, principalmente per i settori più poveri.

CILE.

Confinamento di 1,3 milioni di cittadini di Santiago. Coprifuoco notturno. Chiusura delle frontiere marittime, terrestri e aeree alle persone. Cavo sanitario in luoghi remoti: Puerto Williams entrerà in totale quaranta; aeroporti e porti chiusi delle isole di Chiloé, Juan Fernández (Robinson Crusoe) e Isla de Pascua. Rinvio del plebiscito sulla riforma costituzionale, da aprile a ottobre. Sospensione delle lezioni faccia a faccia fino a maggio e calcio cileno a tempo indeterminato. $ 11 miliardi di programma di aiuti finanziari.

COLOMBIA.

Isolamento obbligatorio fino al 13 aprile. Divieto di voli passeggeri internazionali. Chiusura di confini terrestri, marittimi e fluviali. Programma di aiuti all’economia per 15.000 milioni di dollari.

COSTARICA.

Chiusura dei confini terrestri, aerei e marittimi. Divieto di ingresso di stranieri. Sospensione di lezioni, concerti e accesso ai parchi nazionali. Chiusura di bar, club e casinò.

CUBA.

Chiusure delle frontiere per i non residenti da martedì. Partenza progressiva di turisti, che ha isolato in hotel. Confinamento per 14 giorni di coloro che entrano nel paese. Telelavoro ove possibile. Sospensione di attività pubbliche. Le lezioni continuano. Esenzione fiscale per il settore privato che non può funzionare.

ECUADOR.

Coprifuoco nazionale di 15 ore. Chiusura delle frontiere (meno per gli scambi), sospensione dei voli. Limitazione del veicolo e confinamento obbligatorio. Sospensione delle lezioni e lavoro faccia a faccia. Si avvale del periodo di grazia concesso dall’FMI, a cui ha richiesto assistenza. Un aiuto di circa $ 60 per due mesi per 400.000 famiglie di venditori ambulanti e agricoltori e prestiti fino a $ 2.500 con un periodo di grazia e bassi interessi.

EL SALVADOR.

Quarantena obbligatoria per 30 giorni. Limitazione della mobilitazione gratuita. Chiusura di aeroporti, porti e frontiere terrestri alle persone. Sospensione temporanea del pagamento per servizi quali acqua, elettricità, telefono, internet e carte di credito.

GUATEMALA.

Coprifuoco dalle 16:00 alle 4:00 Congelamento per una settimana di produzione industriale “non essenziale”. Chiusura delle frontiere agli stranieri. Divieto di trasporto pubblico e chiamate al telelavoro. Due prestiti di emergenza da organizzazioni finanziarie internazionali per $ 450 milioni. Estensione di 30 giorni dello stato di calamità decretata dal governo.

HONDURAS.

Coprifuoco nazionale. Pianifica di fornire cibo di base per 30 giorni dal mercoledì alle famiglie più povere.

MESSICO.

Chiusura del confine con gli Stati Uniti. Chiusura di musei, teatri, cinema e zone archeologiche. sospensione. Sospensione delle lezioni per un mese. E da questo martedì, allontanamento sociale, protezione per anziani e malati cronici.

NICARAGUA.

Le compagnie private chiedono di non uscire e la Chiesa cattolica sta valutando la chiusura dei suoi templi per paura che ci saranno più contagi rispetto ai rapporti del governo, che calcola 2 casi confermati.

PANAMA.

Quarantena totale obbligatoria fino a nuovo avviso, ad eccezione di due ore al giorno per l’acquisto di alimenti e medicine. Coprifuoco notturno. Chiusura dei confini aerei, marittimi e terrestri. Divieto di ingresso di stranieri. Sospensione delle lezioni. Divieto di eventi enormi.

PARAGUAY.

Chiusura di frontiere e aeroporti fino a domenica 29 marzo per ridurre l’impatto della pandemia COVID-19, che ha già rivendicato la sua seconda morte nel Paese.

PERU’.

Coprifuoco notturno e limitazione del traffico veicolare durante il giorno. Città di controllo militare. Isolamento domestico obbligatorio. Chiusura dei confini alle persone. Chiusura di negozi ad eccezione di alimentari, farmacie e banche. 14 giorni di detenzione in hotel per i peruviani che rientrano in voli umanitari. Bonus di circa $ 110 per 13 milioni di poveri.

REPUBBLICA DOMENICANA.

Coprifuoco notturno, ad eccezione del personale sanitario e dei dipendenti dei settori elettrico, della sicurezza e della stampa. Cessazione di attività commerciali, ad eccezione di mercati e farmacie. Chiusura dei confini e sospensione dei voli. Divieto di circolazione di autobus interurbani.

URUGUAY.

Chiusura totale delle frontiere verso cittadini stranieri, ad eccezione dei residenti, dei cittadini del Mercosur in transito verso il loro paese di origine o dei beneficiari di un corridoio sanitario istituito per evacuare i passeggeri delle crociere per via aerea. Quarantena obbligatoria di 14 giorni per le persone che arrivano da paesi considerati a rischio. La partenza dal paese a fini turistici è stata sospesa. Sospensione delle lezioni. Sospensione di spettacoli, messe, cinema, risvegli e matrimoni con gli ospiti. Pattuglie di polizia per scoraggiare la folla negli spazi pubblici. Differimento dei pagamenti fiscali. Pacchetto economico di circa 22 milioni di dollari di assistenza sociale.

VENEZUELA.

Dichiarazione di quarantena nazionale e sospensione delle attività lavorative, distribuzione alimentare, sanità, servizi di base, comunicazioni e sicurezza. Uso obbligatorio di maschere per il viso in mercati, farmacie e ospedali. Sospensione delle lezioni. Sospensione del volo, escluso il carico. Per sei mesi: pagamento degli stipendi ai dipendenti delle piccole e medie imprese e sospensione dei pagamenti per affitti di negozi e abitazioni principali. Esenzione dai pagamenti del credito.

