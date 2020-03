CORONAVIRUS IN BRASILE, LULA CONTRO BOLSONARO.

Sharing is caring!

In Brasile i casi positivi, attualmente accertati, di COVID-19 sono quasi tremila e 77 i morti. I casi di contagio sono in rapida crescita, il 13 marzo sono stati superati i 100 casi e il 21 marzo i 1.000. In Brasile molti degli oltre duecento milioni di abitanti vivono in condizioni di povertà e un contagio non controllato potrebbe avere gravissime conseguenze. Una bomba a orologeria è forse il modo più rapido per descrivere quello che potrebbe provocare la diffusione della pandemia del coronavirus in luoghi in cui, insieme alla criminalità organizzata, governano la povertà, la precarietà dei servizi sanitari e la carenza di acqua potabile. Le favelas infatti, sono sinonimo di calca, assenza di distanza sociale, etc.,etc..

Significativo è il caso di popoli indigeni che di fronte al COVID-19 hanno annunciato l’intenzione di ritirarsi in isolamento volontario per proteggersi dall’epidemia che si sta diffondendo. Yvonne Bangert dell’Associazione per i popoli minacciati (APM) riferisce che dopo i due popoli dello stato federale di Maranhão, nel nord-est del Paese, anche gli Ashaninka, nell’ovest del Brasile, hanno deciso di fare questo passo, addentrandosi nelle profondità delle foreste del loro territorio, alle quali gli stranieri non hanno accesso e poiché non possono aspettarsi alcuna protezione dall’imminente ondata di infezione nel Brasile, si aiutano da soli.

Nonostante i numeri del contagio in espansione il presidente di ultra destra del Brasile il fascistoide Jair Bolsonaro definisce il coronavirus una influenzetta, ha criticato lisolamento e non prende misure serie. Insomma il Brasile ha ora un paio di problemi: oltre il coronavirus il presidente Bolsonaro. Ogni sera, migliaia e migliaia di brasiliani stanno alle finestre delle loro case e tambureggiano rumorosamente con pentole e cucchiai, fanno cacerolazo, contro Bolsonaro.

I governatori di varie regioni del Brasile, che hanno imposto il coprifuoco e restrizioni di viaggio, hanno criticato apertamente la posizione del presidente.

Il Coronavirus mette allangolo Bolsonaro: lemergenza Covid-19 evidenzia lincapacità di gestione e coordinamento del leader brasiliano.

Ora contro Bolsonaro è sceso in campo anche Lula.

L’ ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha suggerito le dimissioni o il licenziamento del presidente Jair Bolsonaro, che per giorni è stato oggetto di critiche e di cacerolazos popolari per la sua gestione del coronavirus in Brasile. “O questo cittadino [Bolsonaro] si dimette o affronta un ‘impeachment’, perché non è possibile che qualcuno sia così irresponsabile a giocare con la vita di milioni di persone “, ha spiegato il leader del Partito dei Lavoratori (PT) assieme all’ ex candidato alla presidenza ed ex sindaco di San Paolo Fernando Haddad. Lula ha dichiarato di essere “spaventato” dopo il discorso lanciato martedì fascistoide Bolsonaroai brasiliani e in cui ha messo in discussione il confinamento di massa nonostante le decine morti registrate e le migliaia di infetti.

“Avevo paura, perché il ruolo di un presidente è di guidare la società. Con mia sorpresa, il presidente appare in televisione in una guerra politica senza indugi contro società, governatori e sindaci brasiliani “, ha detto l’ex presidente. Allo stesso modo, Lula ha ritenuto che il Brasile abbia perso molto tempo nella lotta contro la pandemia e si rammarica che Bolsonaro non abbia intrapreso azioni coordinate in tutto il paese. In una dichiarazione inviata alla stampa, diverse associazioni brasiliane di operatori sanitari hanno definito il discorso di Bolsonaro “intollerabile e irresponsabile”.

