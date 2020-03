Prodi: “Che Europa è se non c’è solidarietà adesso?”. “l’Europa che avete costruito voi” caro Prodi.

Sharing is caring!

Con tutto il rispetto rispondo a Prodi che è l’Europa che avete costruito voi. E lui è uno dei responsabili.

Il centrosinistra e il centrodestra italiani e europei che hanno votato tutti i trattati ora fingono sconcerto.

È la stessa #UE che ha strangolato la Grecia. È la stessa UE che avete usato per imporre “riforme” impopolari, dal lavoro alle pensioni, dalle privatizzazioni al taglio di 37 miliardi di spesa sanitaria. È la stessa UE che ha come obiettivo di tenere alta la disoccupazione per tener bassi i salari.

Rivendico con orgoglio che il Partito della Rifondazione Comunista è l’unico ad aver votato contro tutti i trattati europei a partire da #Maastricht e aver detto chiaro fin dal 1992 che le regole scritte per imporrevil neoliberismo in tutto il continente avrebbero acuito divisioni nazionalistiche.

Ora si ponga riparo non svendendo il paese ma chiedendo che sia la BCE a farsi carico dell’emergenza economica.



Certo avevamo e abbiamo molti difetti ma avevamoragione

Il bipolarismo con l’Italia spaccata sempre tra due tribù di tifosi ha impedito e impedisce di ragionare. E chi ha cercato di farlo è stato schiacciato.

Diceva un saggio cinese: “le minoranze vanno rispettate perché la verità è spesso dalla loro parte”.

Ora caro Prodi, visto che sei un ex-commissario europeo, datti da fare per convincere i vostri partner europei che o si cambia radicalmente strada o sarete tutti responsabili di una rottura irreparabile tra popoli e nazioni.

Maurizio Acerbo (Prc) pagina FB