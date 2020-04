Sharing is caring!

Né cileni, né argentini



Francesco Cecchini



Articolo di Geraldine Lublin e Mariela Eva Rodriguez, pubblicato da The Conversation e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

Il link con l’originale dell’articolo è il seguente:



https://theconversation.com/500-anos-de-la-patagonia-nada-que-festejar-134304



500 ANNI DI PATAGONIA: NIENTE DA FESTEGGIARE.

I dibattiti sulla commemorazione del quinto centenario di quello che Edmundo O’Gorman chiamò La invención de América ​​ha portato venti di cambiamento. Notando che non c’era “nulla da festeggiare”, attivisti e intellettuali indigeni hanno denunciato le atrocità commesse dai conquistatori e le conseguenze del genocidio, che continuano ancora oggi.

Il 31 marzo 2020 sono trascorsi cinquecento anni dall’arrivo di Fernando de Magallanes in una baia che chiamò “San Julián”, dove le sue navi trascorsero cinque mesi di svernamento. Dopo il soggiorno, la spedizione continuò fino a dare il primo giro del mondo nella storia. Ha anche identificato un passaggio marittimo tra gli oceani Atlantico e Pacifico, che hanno chiamato lo “Stretto di Magellano”, attraverso il quale migliaia di navi sono passate fino all’inaugurazione del Canale di Panama nel 1914. Il primo incontro (o disaccordo) tra europei e indigeni avvenne vicino a quella baia, secondo Antonio Pigafetta, che descriveva i Tehuelch come giganti. Ispirato a un vecchio romanzo di cavalleria, Magallanes li battezzò come “patagoni”, un termine che avrebbe dato il nome alla regione. Le fantasie sugli esseri mostruosi e il desiderio di trovare ricchezze nascoste hanno stimolato l’immaginazione europea. Affascinati dal mistero dei giganti, i successivi cronisti hanno moltiplicato rappresentazioni distorte e pregiudizievoli di Tehuelche, Mapuche, Williche, Kawésqar, Yagan, Selk’nam e Haush, tra le altre popolazioni native. Le conquiste dei territori che gli europei credevano di “scoprire” sono state seguite dalla sostituzione di nomi di luoghi (da parte di altri della liturgia cristiana), e poi di persecuzioni, stupri e omicidi in nome di “civiltà”.

INDIPENDENZA, AVANZAMENTO MILITARE E COSTITUZIONE.

Durante il periodo coloniale (tra il XVI e il XIX secolo) furono firmati vari trattati tra la Corona spagnola e vari partiti indigeni per negoziare alleanze e possibili modalità di espansione dello stato con loro. La firma dei trattati è continuata dopo l’indipendenza fino a quando, alla fine del XIX secolo, lo Stato argentino ha smesso di rispettarli e ha optato per la violenza diretta.

L’obiettivo dell’avanzata militare sui territori indigeni, indicata come “Conquista del deserto” (1879-1885) in Argentina e “Pacificazione di Araucanía” in Cile (1861-1883),- era di estendere la frontiera produttiva e incorporare terre fertili per sfruttamento agricolo-zootecnico. La concentrazione di terra e capitale attraverso investimenti motivati ​​dalla Gran Bretagna ha portato a grandi empori di proprietari terrieri che sfruttano il lavoro indigeno.

Alcuni furono presi come peones nei ranch, altri furono trasferiti a nord per raccogliere cotone, vite o canna da zucchero o per costruire i binari della ferrovia. Subirono trasferimenti forzati, confinamenti in campi di concentramento ed espropiazione dei loro figli , che ruppero la loro organizzazione sociale e politica. “Riserve” create dallo Stato e dalla Chiesa furono create nella zona meridionale.

Nella Terra del Fuoco, salesiani e anglicani si dedicarono a missioni di coloro che erano sopravvissuti alla corsa all’oro, per riscattarli dal loro stato “selvaggio” e farli lavorare al loro servizio.

TRAUMA E INVISIBILITA’.

Il trauma generato dalla violenza ha portato molti a nascondere le proprie origini e interrompere la trasmissione intergenerazionale di ricordi, conoscenza, cosmologia, linguaggio, ecc. Dato che non parlavano la lingua dei loro antenati, le nuove generazioni non erano considerate indigene ma “discendenti”.

Usando politiche eugenetiche, gli studi scientifici in forte espansione negli anni ’30 studiarono i presunti “ultimi puri indiani” (secondo le ideologie razziali) e annunciarono l’imminente “estinzione” delle popolazioni originarie della Patagonia. Chiudendo il cerchio, le successive politiche assimilazioniste incoraggiarono i movimenti dalle aree rurali a quelle urbane, dove divennero una parte indifferenziata e invisibile dei settori più umili.

DISCUSSIONE SULLE COMMEMORAZIONI. .

Le pressioni indigene sugli Stati affinché riconoscessero l’eredità insanguinata della conquista e del colonialismo hanno spinto l’espansione dei quadri giuridici nazionali e locali che riconoscono la loro preesistenza negli Stati e l’attuazione di politiche per il riconoscimento, la riparazione e la protezione dei diritti.

Sia l’Argentina che il Cile hanno ratificato la Convenzione ILO 169 (1989) e aderito alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (2007), sebbene la sua attuazione in paratica generalmente non riesca.