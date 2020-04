Coronavirus, negli Usa linee sull’asfalto per distanziare i senzatetto accolti nei parcheggi

Sharing is caring!

I senzatetto in Nevada



Una foto che indignato gli Stati Uniti e non solo quella che arriva da Las Vegas, ricca città del Navada, dove centinaia di senzatetto sono stati alloggiati in un parcheggio della città dopo la chiusura di una struttura d’accoglienza per un caso di coronavirus. : per assicurarsi il distanziamento sociale sono state tracciate sull’asfalto linee per delimitare piccoli box nei quali possono dormire.



Quello degli homeless negli Stati Uniti d’America è un problema che il Paese non riesce ad affrontare e negli ultimi la situazione sembra stare degenerando: dallo stato di New York a quello della California il numero di senzatetto cresce pericolosamente. Intere aree nelle grandi città come Los Angeles sono diventate dormitori a cielo aperto per chi non ha una casa e non trova alloggio nelle strutture messe a disposizione dal governo: spesso si tratta di persone con problemi mentali o dipendenze da alcol e droga, ma la maggior parte di questi ha problemi economici. Ed ora che la pandemia da coronavirus negli Usa inizia a mietere le prime vittime, gli Stati tentano di correre ai ripari e assicurare anche ai senzatetto un’assistenza e soprattutto controllo per evitare che il virus si diffonda facilmente: ad oggi i casi positivi sono 164.359, mentre i morti sono 3.173.

Ai senzatetto non sono stati forniti materassini o coperte

È di qualche ora fa la foto scattata a Las Vegas, nello stato del Nevada, che vede decine e decine di box delimitati da strisce bianche all’interno di un parcheggio dove sono stati accolti i senzatetto della città. Circa 500 che fino a quel momento dormivano in una struttura della Catholi Charities, ente benefico tra i più grandi del paese, e che sono stati costretti a lasciare i propri letti perché è stato riscontrato un caso di positività tra gli homeless. Per questo in attesa della sanificazione, così come comunicato dalla contea di Clark, a Los Angeles, i senzatetto sono stati accolti in un parcheggio all’aperto alle spalle del Cashman Center: rimarranno lì almeno fino al 3 aprile. E per garantire il distanziamento sociale necessario ad evitare il contagio, gli agenti della contea hanno disegnato delle linee bianche sull’asfalto, creando dei minuscoli box delimitati da transenne in ferro dove i senzatetto possono dormire: a nessuno di loro sono stati forniti tappetini o coperte.

Potrebbero essere accolti nei tanti alberghi vuoti di Las Vegas

La foto pubblicata su Twitter ha fatto il giro del mondo in poche ore: “In Nevada, considerato uno degli stati più ricchi del Paese, sono state disegnate strisce bianche in un parcheggio, dove gli homeless possono dormire”. Numerose le critiche giunte anche dal mondo politico: “Dopo aver criminalizzato i senzatetto, Las Vegas ora sta chiudendo le persone in piccole scatole fuori dalla vista di tutti – ha twittato Julián Castro, ex sindaco di San Antonio ed ex candidato alle presidenziali – ci sono 150.000 camere d’albergo a Las Vegas che non vengono utilizzate in questo momento. Che ne dite di una cooperazione pubblico-privato per ospitarli temporaneamente lì? E finanziare alloggi permanenti?”.

