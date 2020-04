Fanno tutti gli sceriffi ma solo con gli operai, mai con i padronidi

Sharing is caring!

Martina Toti

Rosy Scollo, sindacalista della Fiom Cgil di Catania: “Un’azienda ha imposto ai lavoratori a chi dare la delega sindacale. E la Costituzione che fine ha fatto?”

“La mia rabbia? È che noi siamo in trincea ogni giorno e poi all’improvviso arrivano dichiarazioni come quelle dell’onorevole Giorgia Meloni. Offese pure e semplici. Illazioni perché con gli operai fanno tutti gli sceriffi, ma contro i padroni mai nessuno che ne abbia il coraggio”. Rosy Scollo non è solo una sindacalista della Fiom Cgil di Catania. È una sindacalista arrabbiata. Oggi lo è più di ieri perché ha ricevuto la telefonata di un lavoratore.

Piccola azienda metalmeccanica, settore delle installazioni telefoniche, appalto. Si deve trattare un accordo per la cassa integrazione e gestire così l’emergenza Covid-19. Nei giorni scorsi un gruppo di addetti si è rivolto a lei. Sono rimasti d’accordo che li avrebbe seguiti nella trattativa, gli operai le hanno chiesto come funziona, lei ha spiegato che al momento la priorità non sono né deleghe né tessere ma trovare un’intesa che li tuteli con la promessa che, una volta superata l’emergenza, avrebbero potuto conoscersi in assemblea: l’iscrizione al sindacato è volontaria. Non si fa mai sotto ricatto. O meglio: non si dovrebbe fare mai sotto ricatto. Ed ecco la telefonata.

Continua…

https://www.rassegna.it/mobile/articoli/fanno-tutti-gli-sceriffi-ma-solo-con-gli-operai-mai-con-i-padroni