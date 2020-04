Fermare la strage di anziani nelle rsa e nelle case di riposo, evitare che si ripeta ovunque caso Lombardia

Sharing is caring!

In Lombardia i pazienti delle rsa e delle case di riposo “muoiono come mosche” a causa del coronavirus ma soprattutto della disattenzione e della disorganizzazione della Regione Lombardia. Si tratta di un’emergenza nazionale.

Lo diciamo da giorni che bisogna intervenire per porre fine a questa strage e occorre farlo non solo in Lombardia perchè in tutte le regioni il rischio è alto e la sciagurata regionalizzazione della sanità non consente un’azione coordinata in tutto il paese.

Rifondazione Comunista chiede a presidenti e giunte regionali di predisporre immediatamente misure indispensabili per salvare le vite dei nostri anziani e tutelare anche la salute degli operatori e dei familiari.

Chiediamo che in ogni RSA e casa di riposo

• venga fatto il doppio tampone agli ospiti e a tutto il personale,

• sia attuato un piano immediato di isolamento dei contagiati e di verifica dei loro contatti,

• sia fornito materiale protettivo professionale e sufficiente per la tutela del personale,

• sia garantita ai malati di corona virus con sintomi lievi il trattamento con i farmaci antivirali e gli altri interventi necessari,

• si trovino immediatamente i letti in ospedale, anche requisendo cliniche private, per chi deve essere ricoverato/a in terapia intensiva.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Da pagina FB