La leader tedesca dei Verdi in Europa all’Huffpost: “Il dibattito in Germania sta cambiando, sugli eurobond cresce il sostegno. Nessuno può farcela da solo”

“Davvero non capisco l’atteggiamento del Governo tedesco: mi sembra illogico, irresponsabile e anti-europeo”, ma in Germania il dibattito sta cambiando e “sta crescendo il sostegno all’ipotesi di coronabond”. Ora è importante favorire “i contatti” tra le pubbliche opinioni dei diversi paesi europei “per diffondere il messaggio che mai come ora è necessario far leva sulla solidarietà europea”.

Figura di punta dei Verdi tedeschi e co-presidente del gruppo dei Greens al Parlamento europeo, Ska Keller sta vivendo questi giorni in Germania da ‘straniera’ in patria: quasi isolata, con il partito, a sostenere la linea dell’Italia, della Spagna, Francia e degli altri paesi maggiormente colpiti dal Covid-19, ma meno preparati economicamente per rispondere all’emergenza. Il Governo di grande coalizione tra la Cdu di Angela Merkel e i socialisti della Spd, insieme al governo olandese di Mark Rutte e altri paesi nord-europei, ha bloccato le richieste italiane e portato al fallimento i primi tentativi di solidarietà europea anti-crisi. Ma, ci spiega Keller in questa intervista, forse qualcosa sta cambiando e non tutto è perduto.

https://m.huffingtonpost.it/entry/merkel-irresponsabile-e-anti-europea-intervista-a-ska-keller_it_5e844d80c5b65dd0c5d6af8f?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook