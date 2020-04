La Germania si oppone, quasi unica in Europa, a misure straordinarie di aiuto all’Italia.

Sharing is caring!

La Germania si sta opponendo, quasi unica in Europa, a misure straordinarie di aiuto all’Italia. Si chiama capitalismo. All’interno di questo capitalismo, però, ci sono sfumature differenti. Ad esempio l’SPD è favorevole agli aiuti e si sta battendo per questo. L’SPD è il partito socialista tedesco, un po’ più a sinistra del PD ma della stessa famiglia europea.

In altre parole: in Germania, ad essere contrari agli aiuti all’Italia sono i partiti di destra, i partiti nazionalisti e ovviamente i neonazisti. Ed è così in tutta Europa, intendiamoci: sono i partiti di destra che ci dicono “cazzi vostri”. E più sono a destra e più lo gridano forte: “CAZZI VOSTRI”.

Se ci pensate in fondo è normale, perché è la stessa cosa che hanno sempre detto anche Lega e Fratelli d’Italia, anzi, ogni volta che loro hanno detto “prima gli italiani” hanno legittimato le bestie omologhe degli altri Paesi a dire “prima noi e fuck italian people”.

Ancora più chiaramente: tutti gli amici di Salvini e Meloni (conato di vomito) sono contrari agli aiuti all’Italia. Tutti i leader con cui Meloni e Salvini hanno fino a ieri fatto combriccola e convegni e selfie, vorrebbero lasciarci nella merda. Ma ripeto: non è strano, perché lo specchio di “prima gli italiani” è – ad esempio in Germania – “prima i tedeschi”.

PS. comunque la Germania sta ospitando alcune decine di italiani in terapia intensiva e, probabilmente, dovrà cedere alle pressioni dell’SPD e della comunità internazionale a vocazione socialista. Dunque la speranza c’è ma non viene da destra.

Così è, anche se non vi pare.

