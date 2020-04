Anche la Francia chiede aiuto a Cuba

Sharing is caring!

Il governo francese ha appena accettato con decreto l’invio di medici cubani nei suoi dipartimenti d’oltremare. È un gradito rinforzo per i medici caraibici nella lotta al nuovo coronavirus, mentre per Cuba questa richiesta rappresenta un’ulteriore opportunità per estendere la sua medicina internazionalista e solidale.

Il governo francese alla fine ha accettato, nel mezzo della crisi COVID-19, di ricevere medici cubani sul loro territorio. Precisamente, in Martinica, Guadalupe, Guyana e Saint Pierre e Miquelon, riporta la corrispondente della RFI Domitille Piron.

La senatrice della Martinica Catherine Conconne è lieta che il suo emendamento sia stato approvato con decreto. “L’obiettivo è principalmente quello di rafforzare i nostri ospedali universitari. Ci mancano specialisti di alcune specialità mediche e abbiamo difficoltà ad attirare medici dall’Europa. Questo emendamento ci consente di sfruttare le risorse della fraterna Cuba che abbiamo al nostro fianco. Quindi, per me, questa è una vittoria, Una grande gioia. Il fatto che questo decreto arrivi nel mezzo della crisi del coronavirus è molto positivo”, ha detto Conconne.

Cuba ha un numero di medici doppio per abitante rispetto alla Francia e quindi verrà a risolvere le carenze nei luoghi in cui mancano specialisti medici. Andare dove nessuno vuole praticare la medicina è il motto di queste missioni mediche cubane.

L’isola sta attualmente inviando le sue Brigate con i camici bianchi in 38 paesi per combattere la nuova epidemia di coronavirus. In Europa, Italia e Andorra sono stati i primi due paesi che hanno già accettato questo aiuto cubano.

Danneggiata recentemente da alcuni governi di destra latinoamericani che hanno espulso i medici dai rispettivi paesi (Ecuador, Brasile, Bolivia), con questa crisi di Covid-19, Cuba ha avuto l’opportunità di poter mostrare la sua solidarietà inviando i suoi professionisti, come già fece nel 2014 per combattere l’epidemia di Ebola in Africa.

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana

http://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20200331-francia-acepta-el-env%C3%ADo-de-m%C3%A9dicos-cubanos-a-sus-departamentos-de-ultramar