Quella di Santori non è patrimoniale ma una flat tax alla Salvini.

Foto Huffington Post



La proposta avanzata da Santori ospite della Gruber non è la patrimoniale ma una flat tax alla Salvini.

Si tratta di una proposta di far pagare tutti proprio nel momento in cui c’è bisogno di politiche redistributive.

Santori evidentemente è uno dei tanti che ignorano il principio di progressività dell’imposizione fiscale della nostra Costituzione.

Far pagare a tutti la medesima aliquota è la logica della Lega.

La patrimoniale serve a far pagare di più il 10% più ricco della popolazione non certo a colpire ulteriormente chi non arriva alla fine del mese.

La proposta di patrimoniale che Rifondazione Comunista ma anche sindacati come la Cgil avanzano da anni è quella della tassazione a partire da una soglia di 800.000 euro con aliquote crescenti per milionari e miliardari.

Da pagina FB Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista

P.S.: ma un portavoce prima di andare in tv non dovrebbe discutere col movimento le proposte? Mah! Sempre più Truman Show