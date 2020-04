Aprire le chiese a Pasqua? Idiozia da finti cattolici

Sharing is caring!

di Francesco Erspamer

Aprire le chiese a Pasqua? Che idiozia. Degna di finti cattolici che per interesse confondono l’esteriorità di un rito con il mistero della volontà di Dio, al pari dei calciatori che si fanno il segno della croce prima di tirare un rigore.

Ma purtroppo decenni di Comunione e Liberazione hanno creato anche in Italia una destra cristiana all’americana, simile appunto alle sette guidate da pastori milionari che predicano il culto del successo, l’appiattimento sul presente e la pratica del consumismo, e frequentate da integralisti che in Dio non cercano un confronto con qualcosa che li trascenda (la maggior parte di loro non ha idea di cosa questo verbo significhi) bensì una conferma delle loro idiosincrasie, vizi e abitudini.

Uno di quei pastori è stato recentemente arrestato in Florida per aver contribuito alla diffusione del virus convocando i fedeli nella sua mega-chiesa malgrado i divieti delle autorità. Ma negli Stati Uniti a scuola non si leggono i “Promessi sposi”.

Possibile che nell’Italia e nella Milano del cattolico Manzoni non ci si ricordi delle grandi pagine da lui dedicate alla diffusione della peste, nel trentaduesimo capitolo, quando arriva a criticare amaramente il suo eroe, il cardinale Borromeo, per non aver saputo opporsi ai ciarlatani che a gran voce chiedevano una processione per fermare l’epidemia? “Ed ecco che, il giorno seguente, mentre appunto regnava quella presontuosa fiducia, anzi in molti una fanatica sicurezza che che la processione dovesse aver troncata la peste, le morti crebbero, in ogni classe, in ogni parte della città, a un tal eccesso, con un salto così subitaneo, che non ci fu chi non vedesse la causa, o l’occasione, nella processione medesima”.

La ragione del declino dell’Italia? Che invece di riflettere sulle grandi opere della loro immensa tradizione culturale, molti italiani, e in particolare molti lombardi, diano retta alle ipocrite esternazioni del Trump de noantri, Salvini il post-cattolico, infiltrato della “Christian right” amerikana.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-aprire_le_chiese_a_pasqua_idiozia_da_finti_cattolici/27802_34047/