VERGOGNA PER I LABORATORI ANALISI PRIVATI

Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Umbria, e così via.

Mi arrivano notizie da tutta Italia di laboratori analisi privati che vendono test sierologici a 50 euro (minimo) o pacchetti di analisi a 200 euro per scovare il Covid19.

Una vergogna, l’ennesimo atto immorale sulla pelle dei cittadini presi dalla paura, in un momento critico per tutto il Paese, in cui le istituzioni stanno facendo l’impossibile per garantire controlli adeguati e tempestivi, soprattutto per i più fragili e i più esposti al contagio. E mentre c’è chi non ha risorse e magari non può ottenere il controllo dal servizio pubblico, è vergognosa questa corsa ai test fai da te, a suon di denaro.

È arrivato il momento delle requisizioni.

Lo Stato intervenga e porti alle sue funzioni tutti questi presidi medici e diagnostici, a garanzia della salute pubblica.

Nicoletta Fratoianni (SI) pagina FB