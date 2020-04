Adán Chávez. La pandemic rivela i contrasti tra un capitalismo selvaggio e un socialismo che sta aiutando il mondo

Sharing is caring!

“Esiste un capitalismo selvaggio che sta distruggendo i suoi stessi popoli, mentre l’azione del Socialismo mondiale internazionale, assiste sia i propri popoli che quelli degli altri paesi, anche se i loro governi sono capitalisti. Questa è la grande differenza!”

A parlare è l’ambasciatore venezuelano a Cuba, Adán Chávez (fratello dell’ex presidente Hugo Chávez) e capo della Vice Presidenza per gli Affari Internazionali del Partito Socialista Unito del Venezuela, durante un contatto satellitare con il programma a 360°, trasmesso ieri da Venezolana de Televisión.

“Ci sono delle differenze che sono sotto gli occhi di tutti: il sistema capitalista selvaggio, in piena pandemia, attraverso il suo paese guida (gli Stati Uniti) minaccia i popoli invece di occuparsene; al contrario il sistema socialista mostra efficacemente cos’è la solidarietà, il lavoro congiunto e il vero amore per gli altri”.

Nei paesi capitalisti ad essere privilegiato è il capitale. “Il sistema sanitario in alcuni di quei paesi è principalmente privato e prevalgono l’egoismo e l’individualismo, principi dominanti del capitalismo selvaggio”, ha affermato.

A questo fine Adán Chávez ha chiesto ai venezuelani e al mondo in generale di continuare a fare i necessari confronti. Ha mostrato come il principale paese capitalista mondiale, gli Stati Uniti e la maggior parte dei loro governi subordinati in Europa e in America hanno abbandonato il loro popolo, non cercano di aiutarlo, si concentrano su perdite economiche, si rubano mascherine e respiratori l’un l’altro, non rafforzano il sistema pubblico per occuparsi della grave situazione sociale ed epidemiologica dal punto di vista umano come invece dovrebbe essere.

Per quanto riguarda gli attacchi contro Venezuela e Cuba, l’ambasciatore ha riferito che la lettera che il presidente Maduro ha inviato al popolo americano è stata distribuita al mondo e al resto del pianeta per fermare il grave pericolo che l’imperialismo rappresenta.

Ha sottolineato che a causa di questa pandemia che ha paralizzato tutta l’umanità e che sta mostrando il vero volto dei governi capitalisti, il mondo cambierà: “Si acceleranno i processi verso la costruzione di modelli socialisti, progressisti, umanistici. Continueremo a muoverci verso un’umanità più umana, come diceva il cantante Alì Primera. Quella sarà la direzione, non ho dubbi. Vinceremo!”

Rete solidarietà rivoluzione bolivariana

https://www.vtv.gob.ve/pandemia-revela-contrastes-capitalismo-salvaje-egoista-frente-al-socialismo-internacional-que-ayuda-al-mundo/