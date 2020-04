Gli Stati Uniti dipendono dalla Cina per salvare la vita della loro popolazione dal COVID-19

Sharing is caring!

Gli Stati Uniti, che fin dall’inizio hanno cercato di accusare la Cina responsabile della pandemia di COVID-19, ora hanno bisogno di Pechino per coprire i propri bisogni sanitari. 06/04/2020

L’analista Samantha Vinograd, in un’intervista rilasciata ieri all’emittente statunitense CNN, ha criticato l’amministrazione Trump, che, per ironia della sorte, è stata costretta a ricorrere alla Cina, il paese che la Casa Bianca considera il suo “concorrente strategico” e che accusa di sabotarla, per provvedere ai suoi bisogni medici nella sua lotta contro il nuovo coronavirus e di poter così salvare la vita dei suoi cittadini.

L’esperta ha spiegato, anche se gli Stati Uniti accusano la Cina di “violare i diritti umani”, “gli Stati Uniti dipendono dal gigante asiatico per procurarsi attrezzature e salvare vite americane” .



Vinograd ha ricordato che il paese nordamericano ha registrato oltre 300.000 casi confermati di COVID-19 dall’inizio di aprile e la cattiva gestione dell’inquilino della Casa Bianca di fronte ai progressi dell’epidemia ha permesso alla Cina di riguadagnare rapidamente il suo potere economico. “Il governo Trump avrebbe dovuto avere una strategia per conservare e distribuire le apparecchiature mediche prima che il virus si diffondesse, ma non ne aveva una”, ha aggiunto.



Successivamente, dopo aver condannato le politiche inefficaci della Casa Bianca, Vinograd ha sottolineato che mentre gli Stati Uniti Sta combattendo contro COVID-19, la Cina lo sconfitto, sta producendo attrezzature mediche e quindi recupera le perdite economiche subite nei mesi di quarantena e inattività del suo mercato. “Questo perché i cinesi avevano una strategia per combattere la malattia e noi no”, ha denunciato.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-video_gli_stati_uniti_dipendono_dalla_cina_per_salvare_la_vita_della_loro_popolazione_dal_covid19/82_34072/