Coronavirus e Solidarietà: Cuba invia 294 operatori sanitari in Angola. Aiuti ai paesi caraibici dal Venezuela

Due paesi sotto embargo statunitense e nonostante ciò due paesi leader nella solidarietà internazionalista.

Due paesi maltrattati o ignorati dai grandi media occidentali a seconda della convenienza del momento.

Il governo del Venezuela ha donato kit di test rapidi e PCR a vari paesi dei Caraibi, come parte della solidarietà per quelle nazioni sorelle per combattere la pandemia del Covid-19.

La vicepresidente esecutiva, Delcy Rodríguez, ha indicato che i paesi che hanno ricevuto questa donazione sono: Saint Vincent e Grenadine, Antigua e Barbuda, Dominica e Granada.

“Sappiamo che questo meccanismo può essere molto utile e stiamo supportando i fratelli nei Caraibi affinché possano avere a disposizione questo strumento”, ha detto la Rodríguez dal Palazzo presidenziale di Miraflores a Caracas.

Tutte le donazioni sono state ricevute da rappresentanti del governo di quelle nazioni, che hanno ringraziato il Venezuela per aver donato di prendersi cura delle persone e per permettergli di rilevare rapidamente il coronavirus tra i loro cittadini.

“Ai nostri fratelli nei Caraibi, popoli fratelli, con i quali condividiamo il Mar dei Caraibi, siamo stati in grado di offrire questo gesto di solidarietà”, ha sottolineato Rodríguez.

Intanto una brigata di 214 medici, infermieri e tecnici della Brigata Medica volontaria internazionale di medici specializzati in situazioni di catastrofe e gravi epidemie, Henry Reeve, è partita verso l’Angola per combattere il Covid-19.

Ulises Guilarte, membro dell’Ufficio politico del Partito Comunista Cubano e segretario generale della Centrale dei Lavoratori Cubani, ha sottolineato che la Brigata è protagonista di un nuovo episodio umanista e solidale della tradizione rivoluzionaria cubana.

Li salutiamo con la certezza che eseguiranno con successo le missioni assegnate, “la Patria vi guarda con orgoglio”, ha detto Guilarte ai professionisti in partenza.

Marcia Cobas, Vice Ministro della Sanità Pubblica, ha consegnato la bandiera nazionale al Dr. Carlos Enrique Arévalo, il quale ha espresso che gli internazionalisti non deluderanno la fiducia riposta in loro e affronteranno la pandemia come fedeli seguaci delle idee del Comandante eterno Fidel Castro.

Torneremo sani e vittoriosi, ha detto Arevalo.

Il gruppo che parte per l’Angola è composto da 188 medici, 24 infermieri e due tecnici, in totale 136 donne e 78 uomini, provenienti dalle 15 province e dal municipio speciale di Isla de la Juventud. Inoltre, 170 dei cooperanti hanno già avuto esperienze in altre missioni internazionaliste.

