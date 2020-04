Coronavirus. Licenziamenti di massa e mancanza di aiuti pubblici spingono milioni di persone negli Stati Uniti verso le banche alimentari

Sharing is caring!

Sulla scia della massiccia ondata di licenziamenti a causa della crisi del coronavirus, il cui epicentro globale è ora negli Stati Uniti, un numero senza precedenti di americani si rivolge alle banche alimentari per beni di base. Per molti è la prima volta.

L’aumento delle richieste di aiuti alimentari è aumentato di almeno otto volte in alcune aree del paese, secondo una ricerca di The Guardian. Durante l’ultimo mese, circa una persona su tre che si è avvicinata ai locali di un’organizzazione senza scopo di lucro in cerca di cibo lo ha fatto per la prima volta nella vita, secondo le interviste con una dozzina di stabilimenti in tutto il paese.

La Guardia Nazionale è stata schierata in tutti gli Stati Uniti per collaborare con le banche alimentari, la cui capacità ha ormai raggiunto il limite in città come Cleveland, Phoenix e Saint Louis. la crisi si trascina, cresce la preoccupazione per la fine delle scorte. Le organizzazioni con risorse già limitate iniziano a fornire servizi a domicilio per ridurre al minimo possibili contagi. Almeno 300 milioni di statunitensi sono già stati invitati a rimanere a casa.

“Lo faccio da 30 anni e non ho sperimentato nulla di paragonabile a quello che stiamo vedendo”, afferma Sheila Christopher, direttrice di Hunger-Free Pennsylvania, un’organizzazione che combatte la fame in Pennsylvania. L’anno scorso hanno distribuito 4,3 miliardi di pranzi a oltre 40 milioni di persone attraverso una rete di 300 banchi alimentari e 60.000 stabilimenti, scuole, cucine e rifugi. La maggior parte dei suoi utenti sono poveri lavoratori, anziani e persone con disabilità.

Il quotidiano britannico The Guardian banche alimentari e imprese locali, tutti hanno fornito le stesse risposte: aumento senza precedenti della domanda, drastico calo delle donazioni private e calo del numero di persone disposte a lavorare a causa della crisi scatenata dal coronavirus.

– Ad Amherst, sede del più grande campus dell’Università del Massachusetts, l’849% di cibo in più è stato distribuito a marzo rispetto allo scorso marzo. Il secondo maggior aumento dello stato è stato presso la struttura dell’Esercito della Salvezza di Pittsfield, con un aumento del 748%.

– La banca alimentare di Grace Klein nella Contea di Jefferson, con il maggior numero di casi confermati di Covid-19 in Alabama, ha registrato 5.076 razioni individuali la settimana scorsa, con un aumento del 90% rispetto alla settimana precedente.

– Nel sud dell’Arizona, la domanda è raddoppiata e la gente del posto fornisce cibo fresco a 4.000 case ogni giorno. “Avevamo visto un aumento con l’arresto del governo federale, ma niente di così massiccio e travolgente come questo”, spiega Michael McDonald, capo della banca alimentare della comunità del Sud Arizona.

– Una linea di assistenza aperta dalla Greater Pittburg Community Food Bank ha ricevuto più di mille chiamate nelle ultime due settimane. Il 90% proveniva da persone che avevano appena perso il lavoro. L’aumento degli ordini di generi alimentari per marzo e aprile è pari al 60% del carico normale, mentre la Lakeview Solidarity Pantry di Chicago si prepara a fornire cibo per un massimo di 2.000 persone questa settimana. Prima della crisi del coronavirus, ha servito 1100 porzioni.

– La banca del cibo della Florida del Nord, che ha fatto molto affidamento sui contributi dei rivenditori, ha registrato un calo delle donazioni dall’85% al ??90%, mentre i clienti hanno lasciato gli scaffali vuoti. Tuttavia, le donazioni da ristoranti, campi da golf e persino Disney World sono aumentate. Ora la banca consegna pasti pronti e assume cuochi disoccupati per preparare pasti per le migliaia di residenti nei centri per anziani.

– A Las Vegas, la banca del cibo di Three Square ha aumentato la sua distribuzione di cibo settimanale del 30%, da un milione a 1,3 milioni di libbre di cibo, circa una mezza tonnellata. Hanno aperto nuovi centri di distribuzione in tutta la valle perché 170 dei 180 punti tradizionali hanno dovuto chiudere per rispettare le regole del distanziamento sociale. “Ogni fila in un centro di distribuzione supera la quantità di cibo che trasporta il camion”, spiega il responsabile delle operazioni Larry Scott.

– La Harversters Food Bank, con sede a Kansas City, che serve 16 contee a nord-est dello stato del Kansas e dieci contee nel nord-ovest del Missouri, ha spedito 12.000 scatole di cibo il 23 marzo. Un aumento del 140% sulle 5000 che di solito inviano. “È stata la più grande quantità distribuita in un solo giorno da quando abbiamo aperto 40 anni fa”, spiega il suo responsabile delle comunicazioni, Gene Hallinan.

In generale, questo è un esempio di ciò che sta accadendo in tutto il paese. La portavoce di Feedeng America Zuani Villarreal afferma: “È la tempesta perfetta sulle banche del cibo come le conoscevamo”.

la polizia di Cleveland e la Guardia nazionale dell’Ohio hanno aiutato a caricare scatole di cibo in auto in un punto di raccolta organizzato in un parcheggio nel centro della città. Almeno 2.765 famiglie hanno ricevuto cibo fresco per una settimana. Il 36% di coloro che li hanno ricevuti lo ha fatto per la prima volta. La settimana precedente il numero era salito a 1.500 persone e la coda si era già allungata di oltre quattro chilometri. Un tassista, un fotografo freelance e una madre single che lavora nel settore alberghiero erano tra quelli che per la prima volta sono dovuti ricorrere a questo tipo di aiuto.

Gli Stati della cosiddetta ‘Rust Belt’ sono tra i più duramente colpiti dalla crisi del coronavirus. Più di 187.000 abitanti dell’Ohio hanno presentato domanda di sussidio di disoccupazione durante la terza settimana di marzo, quando l’ordine del governatore ha iniziato a prendere effetto e le attività sono state chiuse. Un aumento straordinario rispetto alla settimana precedente le richieste di disoccupazione non hanno superato 7046, secondo i dati ufficiali del Dipartimento del Lavoro.

In un solo turno la scorsa settimana, la Greater Cleveland Food Bank ha ricevuto 800 chiamate alla sua linea di assistenza, un numero otto volte superiore al normale. Il suo manager, Kristin Warzocha, spiega che “non ho mai visto nulla di simile in questi 20 anni di lavoro. Vediamo persone di ogni ceto sociale perché la maggior parte degli americani vive mese per mese”. Secondo l’indice di sicurezza finanziaria del 2019, la metà degli adulti del paese non ha risparmi sufficienti per vivere tre mesi.

A Phoenix, in Arizona, si vedono scene simili, come le 1.500 persone in fila per ritirare una scatola di generi alimentari presso l’ufficio principale di St Mary, numero triplicato rispetto a due settimane prima. La Guardia Nazionale cerca di organizzare e contribuire in un centro improvvisato in cui il numero di volontari è sceso da 250 a meno di 50 al giorno. La maggior parte di questi volontari erano anziani che ora devono restare a casa per ridurre al minimo il rischio di contrarre il coronavirus.

Complessivamente, St Mary’s, la più antica banca alimentare del mondo, fornisce 700 rifugi, cucine, centri di comunità e chiese in sette contee dove un bambino su cinque è malnutrito.

“La recessione del 2008 non è arrivata a questo. Questa è diversa”, afferma Jerry Brown, portavoce di St Mary’s, la più antica banca alimentare del mondo.

Prima della pandemia di coronavirus, a circa 37 milioni di persone, uno su otto cittadini degli Stati Uniti, non era garantito l’accesso a tutto il cibo necessario per una vita sana e attiva. L’insicurezza alimentare porta le famiglie a cercare di far concordare e scambiare bisogni di base come affitto, spese mediche, cibo. Molti non rientrano nell’ambito dei programmi di aiuti federali.

I pacchetti di salvataggio del governo includono misure che aiutano ad alleviare l’insicurezza alimentare e ad aumentare il numero di persone che hanno accesso a buoni pasto e donazioni dal Dipartimento dell’Agricoltura. Offrono $ 1.200 agli americani che guadagnano meno di $ 99.000 all’anno.

Tuttavia, gli esperti avvertono che tale aiuto può essere lento, poco più di una toppa e può anche essere inadeguato. “La filantropia e le ONG non saranno in grado di soddisfare la domanda di cibo. Il governo deve intervenire”, afferma Kellie O’Connell, amministratore delegato della Lakeview Bank di Chicago.

“La catena di approvvigionamento è forte, ma poiché il numero di persone che soffrono di insicurezza alimentare continua ad aumentare, potremmo aver bisogno di una nuova ondata di legislazione federale specificamente mirata alla sicurezza alimentare delle famiglie”, afferma Caitlin Welsh, direttore della sicurezza alimentare del World Center for Strategic and International Studies con sede a Washington. “Queste cifre mostrano che la pandemia sta causando shock economici mai sperimentati prima”.

Una situazione davvero paradossale per la nazione che al mondo spende più di tutti in programmi militari. Secondo quanto rilevato dal Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) nel 2018 gli Stati Uniti hanno speso ben 649 miliardi di dollari, pari al 36% della spesa globale. Una cifra che rappresenta il 3,2% in rapporto al PIL. Lo stesso paese in cui la sanità è privata perché costerebbe troppo alle casse dello Stato renderla pubblica e garantire così copertura sanitaria a tutta la cittadinanza.

