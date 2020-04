Sharing is caring!

Le classi dirigenti italiane fanno così schifo che nel momento in cui il paese é alla canna del gas non sanno far altro che litigare tra di loro sulle fesserie. Non sulle soluzioni, che sarebbe nobile litigio, ma sulle fesserie. La cosa veramente devastante é che la stragrande maggioranza del popolo italiano si fa coinvolgere nel tifo calcistico su queste fesserie. Così non si discute seriamente delle possibili alternative, non si discute dei problemi veri, ma si divide il popolo in tifosi sulle scemenze dell’una o dell’altra parte. Perché lo fanno? Perché essendo tutti e tutte liberisti, nei fatti condividono le stesse ricette e tutti recitano lo stesso copione: grande litigio in Europa a difendere gli interessi degli italiani e poi accettazione di cosa passa il convento. Ovviamente, tutti escludono la patrimoniale sui ricchi, perché tutti, da Salvini a Conte al Pd, difendono gli interessi dei ricchi. Siamo come nel 1800. C’è una destra e una sinistra, ma sono tutte interne alle classi dominanti, ai ricchi. Nessuna delle due fa gli interessi del popolo. Per questo serve una sinistra di alternativa e per questo la censura nei nostri confronti è totale.. Tutto lo spazio mediatico deve essere occupato dai due commedianti che litigano sulle fesserie..

Paolo Ferrero pagina FB