PAOLO OCCORSO, UN MEDICO SENZA FRONTIERE.

Francesco Cecchini

Paolo Occorso in Africa

Il 10 aprile il giornale peruviano El Comercio ha scritto sul medico italiano Paolo Occorso di Medici Senza Frontiere. Il link con l’ articolo-intervista è il seguente:

https://elcomercio.pe/mundo/europa/coronavirus-en-italia-es-impactante-ver-las-salas-de-urgencias-en-lombardia-como-las-vi-en-afganistan-y-africa-dice-medico-italiano-covid-19-noticia/

“L’ Italia aveva dimenticato com’ era avere ospedali come questo, questo ricorda la seconda guerra mondiale”, così Paolo Occorso scrive dell’ospedale dove ora sta lavorando.

Paolo Occorso fa parte del team di Medici Senza Frontiere che lavora in emergenza in Lombardia, origine della pandemia in Italia. Dalla città di Lodi dice a El Comercio che non ha mai pensato di vedere una situazione così drammatica nel suo paese e avverte l’America Latina che agire in tempo prima che il COVID-19 si diffonda può fare la differenza.

Sono quasi le 21 in Lombardia, epicentro dell’epidemia di coronavirus in Italia, e il dottor Paolo Occorso si ferma finalmente a cenare. Lascia l’ospedale e coglie anche l’occasione per rispondere a una chiamata dal Perù, sperando di aiutare a evitare che una tragedia simile a quella vissuta in Italia si ripeta in America Latina. “Ho nel tuo cuore il tuo continente e il tuo paese, se posso aiutare questa bellissima città, Lima, in qualsiasi cosa, per me è un onore” è la prima cosa che dice.

In Lombardia sono morte quasi 9.500 persone, oltre la metà delle morti nel paese. Le sale di emergenza e di terapia intensiva si sono rapidamente riempite a metà febbraio, quando è stato rilevato il primo caso in quella regione del nord Italia. E le sale continuano a riempirsi. Ora siamo al culmine dell’epidemia. Il virus si moltiplicò a una velocità impressionante. Abbiamo avuto 2 o 3 mila casi positivi ogni giorno. Ciò ha superato la capacità di risposta della struttura sanitaria, molte volte lo sforzo non è sufficiente. “, afferma il medico italiano .

Questo specialista siciliano di medicina tropicale e pediatria frequenta l’emergenza nell’ospedale di Lodi, una città a 30 km da Milano, che è anche molto vicino alla città di Codogno, origine scoppio dell’ epidemia in Italia. Fa parte del team multidisciplinare che l’organizzazione Medici Senza Frontiere (MSF) ha mandato in Lombardia con la missione di formare il personale sanitario italiano per mitigare il rischio di progressione del virus e prevenire la diffusione.

Paolo Occorso afferma che il 10% delle persone infette sono membri del personale sanitario. Ci sono già 70 medici e infermieri morti ( per la verità, al 10 aprile erano oltre 100) e purtroppo la lista cresce ogni giorno. Il personale sanitario ospedaliero è rimasto sorpreso, nessuno immaginava che il virus avrebbe avuto un impatto così forte. All’inizio molti erano infetti ed erano anche un moltiplicatore dell’infezione .

In precedenza Paolo ha lavorato in gravi emergenze in aree difficili del mondo, ma questa è la prima volta che deve vedere una situazione di tale portata nel suo paese. Gli ospedali, normalmente ordinati e con normali flussi di pazienti, ora stanno traboccando, rendendo molto difficile la cura di tutti i pazienti. Nessuna delle emergenze sperimentate negli ultimi 50 anni in Italia, principalmente associate a terremoti o altre catastrofi naturali, può essere paragonata con ciò che sta causando ora il coronavirus. È scioccante vedere il pronto soccorso come l’avevo visto in altre parti del mondo, in Afghanistan, in alcune epidemie in Africa, come l’ Ebola, che ha lasciato cicatrici nei nostri cuori. Scioccante vederlo in un paese come l’Italia. Questo ci ricorda la seconda guerra mondiale a causa del forte impatto sulla coscienza delle persone e sul sistema sanitario”. Paolo insiste che il momento di agire contro COVID-19 in Perù e nella regione è ora. Ha visto le immagini che arrivano da Guayaquil, in Ecuador, ed è preoccupato. “Il tempo fa la differenza in questa epidemia”, avverte. Molte persone muoiono qui e non possono dire addio ai loro parenti. È una situazione molto triste e dobbiamo sottolinearla al popolo del Perù in modo che si preparino a ricevere lo stesso impatto, speriamo non sia così, ma non dobbiamo lasciare le cose al caso. Il personale sanitario deve essere addestrato per affrontare logicamente e tecnicamente l’epidemia che si verificherà negli ospedali peruviani. Dice anche che pensare che la malattia non raggiungerà l’America Latina con la stessa grandezza è un errore che può essere pagato caro. Ecco perché bisogna condividere le informazioni in modo che le persone diventino consapevoli. Se qui il virus ci ha travolto con tutta la tecnologia e le risorse che i paesi europei hanno … in America Latina ci sono molte città remote, un tessuto sociale molto fragile, è più complicato. Quindi si deve prevenire e proteggere la popolazione più vulnerabile “. Paolo ricorda che la principale caratteristica di questo virus è che molti di coloro che trasmettono la malattia sono asintomatici e proprio per questo motivo è più importante che le persone rispettino le misure di isolamento sociale e le quarantene, anche quelle che sono convinte di non essere malate. “Capisco molto bene che molte persone nei paesi dell’America Latina dipendono da ciò che guadagnano in un giorno per mangiare e sono costretti a uscire. Questa è la popolazione che potrebbe avere una giustificazione, ma il virus non ascolta le giustificazioni. Se si continua a circolare per strada, il virus si diffonderà a più persone e farà crollare il sistema sanitario molto rapidamente “. L’amore di Paolo per l’America Latina è nato molti anni fa quando ha lavorato su alcuni progetti nel continente latino americano. Sono stato in Messico, in Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Argentina e Cile. In Perù ho avuto il piacere di visitare Cusco e Lima, ho molti amici e persone che amo lì. Conosco molto bene la storia del Perù. Ho lavorato in comunità indigene, dove ho imparato molte cose dalla gente e dalle straordinarie culture mesoamericane e peruviane, così afferma e spera di aver aiutato condividendo per telefono la sua esperienza sul campo della pandemia in Italia. Siamo stati formati con una percezione molto umanistica della medicina, la interpretiamo come uno strumento di servizio e crediamo in quel giuramento che facciamo che dice che il nostro essere professionale deve essere al servizio della comunità. Per noi è una responsabilità sociale molto grande. Ho imparato in America Latina che la solidarietà è tenerezza tra i popoli. E questo è ciò che deve essere applicato ora. “

Paolo Occorso è un medico di 44 di Petralia Sottana, Sicilia. Si è impegnato in varie missioni allestero. Prima destinazione: Chiapas, in Messico, dove si è sposato con Stefania. In Messico si è specializzato in pediatria. Ha trascorso 17 anni in America Latina ed è lì che è nata la figlia Sofia. Nel 2014 è stato in Sierra Leone assieme alla moglie con Emergency per combattere l’ ebola. Lui pediatra, la moglie logista di farmacia, due Ebola fighters, i combattenti di Ebola. Ha lavorato anche in Afghanistan, ad Anabah, sempre come pediatra.

