Cuba invia un’altra brigata medica in soccorso dell’Italia, si stabilirà in Piemonte.

UNA SECONDA BRIGATA MEDICA CUBANA IN ARRIVO IN ITALIA

Per affiancare il personale sanitario del Piemonte, nella lotta al COVID-19, è in arrivo una nuova Brigata medica da Cuba del Contingente cubano Henry Reeve, che opera da anni con successo sul fronte dei disastri naturali e gravi epidemie in diversi continenti.

La presenza della collaborazione medica cubana si estende in Italia, così come auspicato dalla nostra Associazione nella lettera al Ministro Speranza già dal 6 marzo scorso, e questa volta in aiuto a un’altra Regione che, dopo la Lombardia e l’Emilia Romagna, sta soffrendo pesantemente le conseguenze del Covid-19.

Attendiamo i medici e gli infermieri cubani con molto entusiasmo e gratitudine, sapendo che anche in tale occasione dimostreranno l’ esperienza, professionalità e competenza del loro lavoro umanitario nell’affrontare anche questa pandemia.

Ringraziamo Cuba, il suo governo e il suo popolo per questo grande gesto di solidarietà, umanità e altruismo in una drammatica emergenza sanitaria mondiale che ha colpito anche Cuba.

GRAZIE CUBA! LA SOLIDARIETA’ UNISCE I POPOLI. UNITI SI VINCE!



Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

Milano, 11 aprile 2020

