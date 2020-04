Il PD vuole il MES. Scontro nel governo, posizione di Conte in UE indebolita.

Sharing is caring!

ECCOLI PUNTUALI GLI AMICI DELLA GERMANIA.

Ci siamo .improvvisamente la dotazione del MES per L ‘Italia passa da 16 a 36 mld e Prodi ,e a ruota il capogruppo del PD al senato ,cominciano a fare pressioni pubbliche sul presidente del Consiglio per farvi ricorso .

E lo fanno prima della riunione della conferenza dei Premier che deve definire l’accordo finale ,e, soprattutto , quando ancora non si parla in modo concreto e definito di eurobond o coronabond a debito condiviso .

I due lanciano consapevolmente alla Germania ed a Bruxelles il messaggio chiaro di insistere tramquillamente nei loro No ,tanto pensano loro a dimezzare il Premier Italiano che va al tavolo finale delle trattative .

In termini da codice penale in tempo di guerra si chiamerebbe Intelligenza con il nemico .

Se poi lo fa’personalmente un ex presidente del Consiglio sarebbe Alto Tradimento .

Uso il condizionale per carità di Patria .

Franco Bartolomei (RS) pagina FB