Venezuela. Nuove minacce USA

Gli Stati Uniti hanno avvisato il presidente venezuelano Nicolás Maduro che se non accetta il cosiddetto piano di “transizione” voluto da Washington, loro forzeranno per una transizione più “pericolosa”.

In un’intervista raccolta questo sabato da alcuni media, l’inviato americano per il Venezuela, il criminale di guerra Elliott Abrams, avverte che se Maduro decide di respingere il piano per il “governo di transizione” proposto dal suo paese, tale transizione avverrà comunque, ma sarà più “pericolosa e brusca” di quella proposta. Se non si andrà avanti, “arriverà una maggior pressione dagli Stati Uniti e penso anche da altri paesi” su Caracas, ha precisato.

Abrams ha sottolineato inoltre che Washington sapeva con assoluta certezza che Maduro avrebbe respinto la proposta, ma in realtà non era diretta a lui, spiega, ma ad altri funzionari del governo e membri delle Forze Armate Nazionali Bolivariane del Venezuela, che Washington ha cercato di allontanare da Maduro, ma senza successo.

Abrams ha anche ricordato al popolo venezuelano che questo è l’unico percorso possibile per ottenere la “revoca delle sanzioni statunitensi” e per arrivare alla “democrazia”, come la chiama lui.

Il 31 marzo, il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, nel mezzo della pandemia, aveva presentato la proposta della Casa Bianca per formare un “governo di transizione” in Venezuela per arrivare allo svolgimento di nuove elezioni. Il piano avrebbe escluso sia Maduro che il leader dell’opposizione Guaidó dal potere.

Caracas ha respinto la “pseudo-proposta” USA di un “governo di transizione” e lo stesso Maduro ha affermato che il popolo venezuelano non permetterà tali aggressioni e interventi nel loro paese. Se saremo attaccati, ha affermato un diretta tv il presidente venezuelano, la “Furia Bolivariana” sconfiggerà gli invasori.

Da parte sua, anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, venerdì ha espresso la sua opinione sulla situazione venezuelana dichiarando il suo malessere per l’accordo sulla cooperazione tra Cina e Venezuela nella lotta contro Covid-19.

“Non saremmo felici se questo accordo si dovesse verificare. Non ho parlato con il presidente cinese né del Venezuela in generale, né di quell’aspetto in particolare, ma se ciò dovesse realmente accadere non sarò contento. Proprio non sarò contento”, ha detto Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca.

Lo stesso giorno, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo venezuelano, Nicolás Maduro, infatti avevano deciso di lavorare insieme nelle prossime settimane per combattere il nuovo coronavirus.

Alla domanda se il suddetto accordo tra Pechino e Caracas si estenderà ad altri aspetti economici, l’inquilino della Casa Bianca ha espresso il suo disagio: “Sono preoccupato per tutto. Mi preoccupa tutto, ecco perché non dormo molto. Io mi preoccupo di tutto e se ciò dovesse verificarsi non sarei contento”, ha detto.

Poche ore prima, il ministero degli Esteri venezuelano aveva riferito che Xi aveva espresso a Maduro, in una conversazione telefonica, che il suo paese “segue da vicino” l’evoluzione della pandemia Covid-19 in Venezuela e “continuerà a sostenere il paese bolivariano nella difesa della sua sovranità”.

