Coronavirus: le responsabilità del capitalismo nell’epidemia

Il Communist Party of Britain (CPB) analizza l’attuale epidemia da nuovo coronavirus alla luce della crisi strutturale del capitalismo e propone le misure necessarie ad affrontare sia la crisi sanitaria che quella del sistema economico vigente. Di seguito la traduzione del comunicato pubblicato dal CPB lo scorso 18 marzo.

Decenni di globalizzazione capitalista e politiche economiche neoliberiste hanno lasciato la Gran Bretagna e molti altri Paesi in condizioni molto peggiori per far fronte alla sfida di una pandemia come la crisi del COVID-19.

In particolare, l’incapacità di correggere i profondi problemi strutturali di un’economia dominata dalle banche e dai loro mercati finanziari significa che la pandemia da COVID-19 è scoppiata mentre l‘economia capitalista internazionale si stava dirigendo sull’orlo di un’altra recessione economica aggravata dalla speculazione finanziaria e dal panico.

La privatizzazione, la finanziarizzazione, una concentrazione sproporzionata di investimenti nella sfera militare-industriale, enormi riduzioni fiscali per i ricchi e per le grandi imprese e un’ossessione per l’estensione del libero mercato verso ogni tipo di merce – compresi capitale e lavoro – hanno lasciato lo l’apparato statale nazionale e locale incapace di far fronte alle complesse sfide che ora affrontiamo tutti noi.

Le carenze odierne di personale medico chiave (incluse 40.000 offerte di lavoro per infermieri), strutture di terapia intensiva e attrezzature specializzate nel Servizio Sanitario Nazionale sono il risultato diretto di decenni di investimenti insufficienti. Allo stesso tempo, le politiche di austerità hanno ridotto la fornitura di servizi di assistenza sociale, sanità pubblica ed emergenza civile da parte dei governi scozzese, gallese e locali.

Sebbene il governo conservatore abbia promesso di porre fine all’austerità e di aumentare gli investimenti con uno stimolo fiscale di 16 miliardi di sterline e 175 miliardi di sterline in più per le infrastrutture, ciò non basta ancora a compensare decenni di finanziamenti pubblici persi. L’impegno del bilancio dell’11 marzo di 5 miliardi di sterline in più per il SSN e un ulteriore stimolo fiscale di 12 miliardi di sterline per combattere la crisi da COVID-19, e anche i 330 miliardi di sterline promessi il 17 marzo per sostenere le imprese durante la pandemia, sono ancora molto al di sotto dei 1.300 miliardi di sterline stanziati dallo stato britannico per salvare banche e mercati della City di Londra durante e dopo la crisi finanziaria del 2007-2008.

Il governo di Boris Johnson non ha intenzione di abbandonare gli interessi economici e finanziari dei monopoli commerciali che dominano l’economia britannica e finanziano il Partito Conservatore. Perché no? Perché farlo colpirebbe il nucleo della proprietà privata monopolistica, il motore del profitto e le forze del mercato capitalista.

Da qui la riluttanza del governo ad adottare il tipo di misure decisive e di vasta portata necessarie per proteggere la popolazione dai pericoli del nuovo coronavirus.

Tali misure dovrebbero includere:

– la formazione immediata di forum nazionali e regionali che riuniscono rappresentanti del governo centrale e locale, enti sanitari e medici, sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro per coordinare, pianificare e garantire l’attuazione delle misure anticrisi;

– costruire nuovi ospedali di terapia intensiva e dirigere le risorse sanitarie, umane e materiali – comprese quelle mediche – del settore sanitario privato e delle forze armate verso la lotta contro il COVID-19 e i suoi effetti. Salvo casi eccezionali, il personale militare non dovrebbe essere in uniforme militare formale;

– la requisizione della tecnologia del settore privato e la produzione di tutte le attrezzature e i materiali necessari per ospedali e centri medici, compresi i respiratori;

– la fornitura urgente di dispositivi di protezione, materiali e formazione specialistica a tutto il personale medico e in prima linea che si occupa di pazienti diagnosticati o prospettici di COVID-19;

– direzione statale dell’industria farmaceutica in Gran Bretagna, dove hanno sede due delle più grandi società del mondo (GlaxoSmithKline e AstraZeneca), per garantire che le priorità di produzione, ricerca e sviluppo riflettano le esigenze della popolazione durante e immediatamente dopo l’attuale crisi da COVID-19 e che l’avidità degli azionisti a scopo di lucro non renda il costo dei medicinali salvavita inaccessibile per il SSN;

– un regime di test e quarantena molto più rigoroso applicato a tutti i sintomatici ed ai loro contatti rintracciabili. Test approfonditi su tutte le persone che arrivano in Gran Bretagna da Paesi e regioni fortemente infette all’estero e preparazione urgente per i controlli del virus in entrata e in uscita mentre le persone si spostano da e verso aree ad alta infezione;

– direzione da parte dello stato delle aziende che fabbricano materiali per l’acquisto pubblico (sapone, gel antibatterico, alcool) essenziali per combattere la diffusione del virus;

– chiusura di università e scuole a scopo didattico, con le scuole statali e private utilizzate per l’assistenza all’infanzia al fine di sostenere i genitori che lavorano in prima linea e in altre professioni essenziali;

– legiferare, se necessario, sia per imporre il razionamento degli acquisti di beni essenziali (compresi medicinali da banco, prodotti per la pulizia e disinfettanti, alimenti conservabili) sia per contrastare l’aumento dei prezzi e il profitto aziendale in caso di carenze nei negozi. Devono esserci pesanti sanzioni per coloro che sono impegnati in attività illecite sul mercato;

– procedere immediatamente all’eliminazione dei problemi dei senzatetto, della fame, della povertà e della paura che ne deriva, anche abolendo il Credito Universale (una misura di assistenza prevista per i bassi redditi, ndt) e fornendo a tutti i benefici; aumentare in modo sostanziale l’indennità di malattia legale e l’indennità per figlio a carico e riformare l’indennità di licenziamento per aumentarne gli importi, eliminare la maggior parte delle dequalificazioni e applicarle ai licenziamenti temporanei risultanti da misure per sopprimere la diffusione del virus;

– attuare una strategia coordinata per garantire la distribuzione di beni e servizi vitali a persone vulnerabili con problemi di salute di base, senza supporto locale o in aree remote

– assumere il controllo dell’industria degli armamenti al fine di utilizzare la sua tecnologia avanzata e la sua capacità di produzione per sviluppare e fabbricare attrezzature mediche e altre necessità derivanti dalla crisi. Ciò comprenderebbe la liberazione di fondi per miliardi di sterline attualmente stanziati per lo sviluppo e la produzione di armi nucleari e di altre armi di distruzione di massa.

Allo stesso tempo, le misure che mirano a vietare le critiche e le attività politiche, aumentare la sorveglianza statale sulle attività non legate al virus, prolungare il mandato del governo centrale e “normalizzare” la presenza di personale delle forze armate in uniforme nella società civile devono essere respinte e contrastate. Allo stesso modo andranno respinti i tentativi di usare l’attuale crisi per coprire i fallimenti del capitalismo con le sue intrinseche crisi cicliche e strutturali.

La cooperazione internazionale, il coordinamento e la solidarietà svolgono un ruolo importante e vitale nella lotta contro la diffusione del COVID-19 e nello sviluppo di antidoti contro il contagio e l’infezione.

In particolare, la Cina ha dimostrato quanto un intervento statale e un controllo deciso possano – specialmente in un’economia pianificata con settori chiave di proprietà pubblica – contenere il virus e salvare vite umane attraverso una marcata espansione della sanità pubblica e delle forniture mediche. Non sorprende che la Repubblica Popolare sia ora in prima linea negli sforzi per sviluppare un vaccino per il COVID-19.

Cuba ha sviluppato un farmaco antivirale che è stato prodotto in Cina in un progetto di collaborazione cubano-cinese e usato per curare centinaia di pazienti con coronavirus lì e in molti altri paesi. Cuba ha inviato squadre mediche e forniture in Italia e ora sta rispondendo a richieste simili dai paesi dei Caraibi e dal Cile. I divieti e le restrizioni a tale solidarietà devono essere immediatamente revocati, insieme agli embarghi e alle sanzioni all’importazione posti ai Paesi colpiti da virus, non ultimi quelli istigati e applicati dal governo degli Stati Uniti senza riguardo al diritto internazionale e umanitario.

La crisi da COVID-19 mette alla prova non solo questo governo conservatore ma anche il sistema capitalista con un test esistenziale: sono in grado di salvaguardare le masse della popolazione di fronte a potenziali catastrofi di questo tipo?

L’Unione Europea sta già dimostrando l’incapacità delle sue leggi sul “libero mercato” e delle istituzioni non elette e non responsabili di difendere il popolo italiano e altri stati membri. L’intervento, la pianificazione e i controlli dello stato nazionale stanno sostituendo l’ossessione neoliberista delle libertà delle imprese, compresi i confini aperti e i cosiddetti liberi mercati.

Ecco la risposta alla lobby pro-UE, ai sostenitori del Remain, che stanno cinicamente cercando di usare questa crisi per discutere di prolungare il periodo di transizione, sollevando al tempo stesso false paure sull’uscita della Gran Bretagna da varie agenzie dell’UE.

Il Partito Comunista della Gran Bretagna esige che i bisogni dell’umanità debbano trionfare sugli interessi dei monopoli capitalisti. Estendiamo le nostre condoglianze a tutte le vittime del coronavirus in ogni Paese e ai loro parenti e amici. Salutiamo il coraggio e la dedizione del nostro personale del SSN e dei lavoratori medici e di prima linea in tutto il mondo. Faremo la nostra parte nel garantire che la classe dirigente e il loro sistema in Gran Bretagna siano tenuti a rendere conto della loro parte di responsabilità per questa crisi mortale e della loro risposta ad essa.

Il nostro messaggio ai membri e ai sostenitori del Partito Comunista, al movimento operaio, alla classe operaia e ai popoli della Gran Bretagna è: “Combattere ora e insieme per tutte le misure necessarie per proteggere il popolo! Restare vigili nella difesa delle nostre libertà democratiche e del nostro diritto di lottare per una società migliore e per il socialismo!”.

Comitato Politico del Partito Comunista della Gran Bretagna, 18 marzo 2020