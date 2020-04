Il MES senza condizioni non esiste, chi afferma il contrario mente

Sharing is caring!

La narrazione secondo cui il MES non comporterebbe nessuna condizione se non quella di essere usato per la sanità e combattere l’epidemia, la possiamo classificare come fake news, e chi afferma il contrario o mente sapendo di mentire o è uno stolto.

Infatti nelll’accordo possiamo leggere a chiare lettere “Dopo l’emergenza gli stati dell’area euro resteranno impegnati a rafforzare i requisiti economici e finanziari fondamentali, coerentemente con la struttura di coordinazione e sorveglianza economica e fiscale dell’Unione Europea, compresa ogni flessibilità applicata dalle istituzioni europee competenti”.

Tradotto: se l’Italia accettasse il MES si impegnerebbe ad osservare gli obblighi che l’Unione le imporrà passata la crisi sanitaria.

Probabilmente l’Italia non riuscirebbe a rispettare i parametri imposti, qualora dovesse accettare il meccanismo, visto che il PIL, nel frattempo, sarà crollato e il deficit enormemente cresciuto; in tal caso entrerebbe in campo la Trojka, la quale potrà attuare i tagli (pensioni, stipendi, svendite di ENI, ENEL , ecc.) e ció senza che il governo italiano possa obiettare nulla, com’è già accaduto per la Grecia.

A questo punto mi sorgono delle domande: perché questo strumento è tanto caldeggiato da Confindustria e dai principali giornali quali Repubblica, il Sole 24 Ore, La Stampa, il Corriere ecc.?Perché come Confindustria anche PD, Renzi, Berlusconi e Bonino spingono per l’adozione del MES?

È praticamente impossibile che quanti citati non conoscano i pericoli del Meccanismo.

Quindi o mentono sapendo di mentire oppure…. Non saprei, giudicate voi.