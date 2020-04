Il Coronavirus consolida la ricchezza dei ricchi

Sharing is caring!

Il Coronavirus consolida Jeff Bezos come la persona più ricca del mondo

I ricchi diventano più ricchi. In mezzo alla pandemia globale, Jeff Bezos, CEO e fondatore di Amazon, ha visto la sua ricchezza crescere di $ 24 miliardi da quando il mondo è stato in gran parte chiuso. Ciò porta il suo patrimonio netto a $ 143,1 miliardi , quasi $ 40 miliardi in più rispetto al Bill Gates e quasi il doppio di quello di Warren Buffett.



Mentre centinaia di milioni di persone in tutto il mondo restano chiuse nelle loro case, la pandemia di coronavirus porta il core business di Amazon ad essere più forte che mai. Dal 13 al 17 aprile, le azioni di Amazon sono aumentate del 16,4%, con il loro prezzo di chiusura più grande di sempre il 16. Gli analisti prevedono un ulteriore aumento del 22% delle entrate per il primo trimestre, prima che i risultati vengano pubblicati il prossimo ??30 aprile. Gli analisti della Bank of America stimano un fatturato di $ 73 miliardi, traducendo ad un guadagno di $ 10.000 al secondo , riporta il Guardian.



Nonostante le entrate previste, Amazon vale attualmente 1,18 trilioni di dollari, la terza più grande azienda dopo Microsoft e Apple. La pandemia di coronavirus rende Amazon indispensabile per le consegne a domicilio. La società prevede di aumentare la forza lavoro statunitense del 40% per soddisfare le attuali richieste. Mentre espande gli ordini non essenziali attraverso il suo sito Web – ha dato la priorità agli ordini essenziali – quei 175.000 lavoratori trasporteranno innumerevoli merci in tutta la nazione.



I problemi della catena di approvvigionamento hanno complicato la crescita a breve termine di Apple, Microsoft e molte altre società. Amazon si basa sulla consegna di generi alimentari e articoli per la casa, con un valore aggiunto dai suoi servizi di streaming digitale Prime Video e Twitch . L’attività di Bezos è pensata per i clienti che vivono fuori dal proprio salotto.



È difficile sapere per quanto tempo il coronavirus manterrà le persone al loro posto. Alcuni luoghi sperimenteranno la riapertura delle attività prima di altri, ma la vendita al dettaglio online probabilmente rimarrà forte poiché i consumatori continueranno a privilegiare la propria sicurezza rispetto all’avventura.



Questa è una buona notizia per Bezos.

