ANCORA SUL 25 APRILE

Riceviamo e pubblichiamo da Francesco Astergo

Care compagne e cari compagni, siamo all’ennesima puntata di questa dolorosa vicenda riguardante le celebrazioni del 25 aprile. Come leggerete di seguito il chiarimento con la Presidenza del Consiglio sembra compiuto e la partecipazione delle associazioni partigiane assicurata. L’immediata mobilitazione seguita alla prima stesura della circolare della presidenza del consiglio ha dunque avuto esito positivo.

Rimangono da notare alcune questioni di grande importanza:

1) Rimane sospesa la cerimonia all’Altare della Patria alla presenza del Capo dello Stato;

2) Non si comprende perché, considerato che dovrebbe trattarsi di una questione di “assembramento” quindi di ordine pubblico in tempi di emergenza, la competenza sia stata attribuita alla Presidenza del Consiglio e non al Ministero dell’Interno;

3) L’insieme delle argomentazioni adottate, comprese quelle finali del chiarimento da parte del sottosegretario Fraccaro, inducono a riflettere su di un dato di evidente sottovalutazione dell’importanza della celebrazione del 25 aprile nella storia d’Italia.

Sotto quest’ultimo aspetto sarà il caso di insistere in questa e in successive occasioni sulla qualità degli interventi da portare avanti perché la memoria non sia revisionata secondo mode correnti, tanto più che ciò si sta verificando in un clima di limitazione democratica al limite della costituzionalità soprattutto al riguardo di forme inedite di controllo sociale. Forme di controllo sociale che potrebbero anche dar luogo a pericolose forme di insorgenza da parte della destra.

In ogni caso buon 25 aprile a tutti.

Grazie per la pazienza e l’attenzione

Franco Astengo

Il chiarimento positivo del Sottosegretario Fraccaro sull’esclusione dell’ANPI dalle celebrazioni del 25 aprile

22 Aprile 2020

Dopo la presa di posizione della Presidenza e della Segreteria nazionali ANPI sulla circolare del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro che impediva all’Associazione di partecipare alle celebrazioni ufficiali per il 25 aprile, per evitare assembramenti, arriva il positivo chiarimento di Palazzo Chigi. La soddisfazione dell’ANPI

Di seguito, la nota della Presidenza del Consiglio, dopo la dura presa di posizione della Presidenza e della Segreteria nazionali e il successivo comunicato di soddisfazione delle stesse

“Con riferimento al comunicato dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia si precisa che la circolare inviata dalla Presidenza del Consiglio non esclude in alcun modo l’Anpi dalle celebrazioni del 25 aprile. La circolare e’ indirizzata alle sole autorita’ pubbliche e, in ragione dei provvedimenti restrittivi legati al Covid-19, intende semplicemente limitare la partecipazione delle autorita’ ed escludere assembramenti. Le associazioni partigiane e combattentistiche potranno quindi partecipare alle celebrazioni per il 75 anniversario della Liberazione, naturalmente in forme compatibili con l’attuale situazione di emergenza. Saranno date ulteriori indicazioni in tal senso ai Prefetti con la consapevolezza del valore che questo anniversario ricopre per l’Italia e dell’importanza di difendere la memoria democratica del Paese”

Nota di Palazzo Chigi

“Esprimiamo soddisfazione per il chiarimento espresso dal sottosegretario Fraccaro in merito alla nostra presa di posizione. Andiamo avanti con il 25 aprile, con le celebrazioni – nel pieno rispetto dei dispositivi di sicurezza – di questa data fondativa della Repubblica, della democrazia, della convivenza civile. Dell’Italia. L’ANPI ci sarà”

La Presidenza e la Segreteria nazionali ANPI

22 aprile 2020″