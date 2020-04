Sharing is caring!

Nicaragua, manifestazione sandinista

Francesco Cecchini

Articolo di Stephen Sefton pubblicato da Telesur e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

PERCHE’ L’OCCIDENTE ODIA IL NICARAGUA SANDINISTA?

Il successo del Nicaragua nel contenere il virus Covid-19 fa che il fallimento degli Stati Uniti e dei suoi paesi alleati sembrino patetici. Il basso numero di nove casi confermati finora e solo due morti sono merito categorico delle politiche del governo sandinista guidato dal presidente Daniel Ortega e dalla vicepresidente Rosario Murillo.

Rosario Murillo e Daniel Ortega

Lo stesso vale per gli altri governi rivoluzionari e socialisti di tutto il mondo. Cuba ha dato un brillante esempio di guids mondiale e di solidarietà. In altre parti del mondo, Venezuela, Vietnam e lo stato indiano del Kerala hanno applicato allo stesso modo politiche diverse ma di successo per contenere la pandemia. Ma in Nord America ed Europa, il successo nella lotta contro COVID-19 in questi paesi socialisti impoveriti, anche quando sono sotto attacco da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, come Cuba, Nicaragua e Venezuela, non è stato riconosciuto.

Nel caso del Nicaragua, i media occidentali e le ONG hanno ampiamente distorto e ripetutamente mentito sulle straordinarie conquiste del governo sandinista rispetto ad altri paesi della regione, per non parlare del grande contrasto con la catastrofica situazione in America Latina e in Europa occidentale. Molte ragioni contribuiscono a quella realtà, sia contemporanea che storica.

Tuttavia, una ragione è fondamentale. I liberali occidentali e i progressisti che generalmente controllano le informazioni e le comunicazioni in Nord America ed Europa non possono riconoscere il successo del governo sandinista nicaraguense senza ammettere il loro mostruoso cinismo e ipocrisia.

In generale, dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, hanno effettivamente colluso con il capitalismo corporativo e il suo team di vendita politica neoliberista guidato da individui come Barack Obama o Tony Blair. Nella migliore delle ipotesi, hanno supplicato alcune piccole modifiche e adattamenti ai peggiori eccessi capitalistici nei propri paesi per mitigare l’ingiustizia e la sofferenza in patria.

Ma all’estero hanno cospirato per promuovere o giustificare colpi di stato, guerre di aggressione e sadiche sanzioni genocide contro popoli con governi indipendenti. Sono stati complici dei loro alleati, colludendo efficacemente nella loro aggressione contro le loro vittime, come i palestinesi o le popolazioni vulnerabili in Congo.

I liberali e i progressisti occidentali difficilmente potrebbero sentirsi più a proprio agio con l’unione fascista del potere corporativo e statale che attualmente controlla gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Pertanto, è stato perfettamente naturale per questi liberali e progressisti occidentali sostenere efficacemente, ad esempio, estremisti di ispirazione nazista in Ucraina, terroristi pseudo-religiosi fanatici in Libia e Siria e l’estrema destra e le sue forze alleate in Venezuela e Nicaragua.

Uno degli effetti di tale sostegno a tali forze sinistre è che non si può tornare indietro. Il successo del Nicaragua nella lotta contro la pandemia di Covid-19 è irrefutabile. Ma i liberali e i progressisti occidentali non possono ammetterlo perché ciò contraddirebbe le menzogne e le fabbricazioni della destra locale e delle forze alleate che sostengono.

Ammettere infine che i loro alleati di destra mentono significherebbe una radicale revisione della loro versione fasulla del violento, fallito tentativo di colpo di stato del 2018. Il Nicaragua è solo un esempio di come i liberali e i progressisti occidentali stanno affogando in un miasma di pregiudizi, codardia morale e ipocrisia cinica, rendendo impossibile una valutazione onesta delle proprie contraddizioni morali e politiche.

In larga misura, è per questo motivo che il prossimo presidente degli Stati Uniti sarà un altro folle strumento belligerante della plutocrazia americana e perché l’Unione europea sopravviverà sempre più chiaramente come uno strumento disperatamente disfunzionale degli oligarchi americani ed europei.

È poco probabile che l’attuale crisi porti a un mondo multipolare più sicuro e più umano. L’invito di Daniel Ortega a cambiare l’enorme spesa militare dei paesi ricchi a favore di una migliore assistenza sanitaria e di un’attenzione alla solidarietà umana anziché all’avidità capitalista è del tutto corretto. L’esempio paziente, pratico, prudente, ma anche geniale del governo nicaraguense in questa crisi è irrefutabile. Per questo motivo, le élite dominanti occidentali e i loro politici corrotti, i loro falsi media e le loro ONG mercenarie hanno risposto con ancora più bugie, falsità, evasioni e minacce. Odiano la Nicaragua sandinista perché non sono in grado di affrontare così tanta Luce e Verità.

19 luglio 1979, trionfo della rivoluzione sandinista