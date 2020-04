Breve guida su come celebrare il 25 aprile nonostante il coronavirus

Sharing is caring!

Sarà un 25 aprile particolare quello che arriverà tra pochi giorni.

A causa dell’emergenza coronavirus non sarà possibile, come ogni anno, riempire le piazze delle Resistenza di tutta Italia, ma ci sarà comunque modo di onorare la giornata fondativa della nostra democrazia e per continuare ad alimentare i valori che essa rappresenta, nonché per lottare per l’attuazione degli obbiettivi sociali sanciti dalla Costituzione antifascista.

Per colmare, almeno parzialmente, questo vuoto fisico delle piazze si stanno mettendo in campo mobilitazioni, tra cui flash-mob dai balconi e vere e proprie piazze virtuali in rete. Ecco il programma:

Dalla mattina la piazza virtuale dell’ANPI:

Sui profili social dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Facebook, Twitter e Instagram) si terrà dalle 8:00 alle 19:00 una vera e propria maratona, che avrà il nel primissimo pomeriggio la parte centrale della Festa. Alle 14:30 si inizierà con l’Inno di Mameli cantato da Tosca; a seguire l’attrice Lella Costa introdurrà gli interventi di Carla Nespolo, Presidente nazionale ANPI, Maria Lisa Cinciari Rodano, staffetta partigiana e Sara Diena di Fridays for Future Italia. Alle ore 15 partirà in tutta Italia il flash mob #bellaciaoinognicasa promosso dall’ANPI cui hanno aderito, tra gli altri, CGIL, CISL, UIL, Le sardine, SPI-CGIL, PD, Aned, Partito della Rifondazione Comunista, I Verdi, Rete degli Studenti medi, Unione degli Unuversitari, Rete della Conoscenza.

Chi non disponesse di profili social, potrà comunque seguire la maratona sui seguenti siti internet: www.25aprile2020.it – www.repubblica.it – www.lastampa.it – www.radiopopolare.it – www.ilmanifesto.it – www.avvenire.it – http://www.comune.torino.it/ – http://www.cr.piemonte.it/web/

Alle 15:00 il flash-mob #bellaciaoinognicasa

La segreteria nazionale dell’Anpi ha lanciato l’hashtag #bellaciaoinognicasa e un flashmob in occasione dell’anniversario della Liberazione.

L’appuntamento è alle 15:00 in punto del 25 aprile, un orario che non è stato scelto a caso: ogni anno, infatti, a Milano proprio alle 15:00 parte il grande corteo nazionale, che quest’anno per ovvie ragioni non potrà svolgersi.

Per questo l’Associazione nazionale partigiani propone di intonare da ogni balcone e finestra “Bella Ciao”.

Questo l’appello ufficiale della mobilitazione:

L’Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità. Arrivano le partigiane e i partigiani, il valore altissimo della loro memoria. L’ANPI chiama il Paese intero a celebrarlo come una risorsa di rinascita. Di sana e robusta rinascita. Quest’ anno non potremo scendere in piazza ma non ci fermeremo. Il 25 aprile alle ore 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua bella e unitaria energia.

La campagna di donazioni a favore di Caritas italiana e Croce rossa italiana

Sul sito 25aprile2020.it è stata lanciata una campagna di raccolta fondi a favore di Caritas Italiana e Croce Rossa Italiana a cui verrà chiesto di utilizzare le risorse per fornire aiuto a quanti non hanno un tetto o un pasto garantito, anche attraverso la rete di realtà del volontariato che sono la prima linea dell’emergenza sociale sui territori