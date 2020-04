FILM RESISTENTI PER IL 25 APRILE

Sharing is caring!

Immagine di Libere un film di Rossella Schillaci sulle donne nella Resistenza

Francesco Cecchini

Qual è stato il ruolo delle donne nella Resistenza italiana? Il film racconta, con le voci delle protagoniste, cosa ha significato quel periodo di lotta, combattuta insieme agli uomini ma anche e soprattutto per la loro stessa liberazione.

Il link con il trailer è il seguente:

25 APRILE AL CINEMA.

Il 25 aprile, la Giornata della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo, quest’anno sarà diverso. Nessuna dimostrazione o sfilata. Lo stesso vale anche in Portogallo dove si commemora la Rivoluzione dei Garofani. In Portogallo alle ore 14 si canterà alle finestre o nelle terrazze Grândola vila morena di José Alfonso e in Italia, alla stessa ora, Bella ciao.

Comunque in Italia, uno speciale sulla festa della Liberazione è in programma sul sito della Fondazione Cineteca di Milano, che per celebrare il 25 aprile attraverso la settima arte propone la proiezione in streaming di alcuni film o docufilm.

Si parte da Milano Liberata, un insieme di alcune rarissime ed inedite scene della liberazione della città di Milano da parte delle truppe alleate all’indomani del 25 aprile 1945, con la marcia dei rappresentanti del Cln Alta Italia in piazza del Duomo e il discorso degli ufficiali americani davanti al Castello Sforzesco. Vi sono anche due documentari di Nelo Risi. Fratelli Rosselli, poi, mette in scena alcune preziose testimonianze di Maria Agostini, Fausto Nitti, Emilio Lussu e Ferruccio Parri riguardo alle figure dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, giornalisti e militanti antifascisti uccisi in Francia dai sicari del regime fascista italiano nel 1937. Il delitto Matteotti è poi un docufilm che ricostruisce gli eventi salienti che portarono all’uccisione del leader e deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1924 per mano delle falangi fasciste italiane, durante una contestatissima e oscura campagna elettorale.

Infine, la Cineteca propone il documentario Via Oslavia 8. Partigiani, prodotto e distribuito da Nitrato Srl. della Cineteca di Milano, che racconta la Resistenza a partire dal punto di vista privilegiato della sala cinematografica storica di Paderno Dugnano, Area Metropolis 2.0, e da un fatto di sangue lì avvenuto nel 1945.

Per accedere al catalogo del film (è richiesta la registrazione):

www.cinetecamilano.it/biblioteca

La Cineteca Italiana svolge a Milano e in Lombardia un’intensa attività di proiezioni cinematografiche, conserva e valorizza il patrimonio filmico, diffonde la cultura cinematografica sia in Italia che all’estero.