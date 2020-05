Ora La Repubblica si scopre No Mes

Sharing is caring!

NO al MES e a tutto il resto

Annuncia La Repubblica, certo non sospettabile di sentimenti anti UE, che la Commissione Europea sta definendo un documento nel quale si rafforza la sorveglianza sui paesi con alto debito, Italia in primo luogo. Quindi è chiarissimo il trucco dei soldi del MES “senza condizioni”. Le condizioni non sono sul prestito specifico per la sanità perché sono su tutto il bilancio dello stato, e sono le condizioni “ rafforzate” dell’austerità che ha distrutto la Grecia. Ti danno i soldi per i ventilatori polmonari oggi per farti chiudere gli ospedali pubblici domani. A questo punto è chiaro che bisogna dire NO al MES senza se e senza ma. E che la UE è dominata da governi reazionari e leghisti come quello olandese, il cui primo ministro Rutte acconsente e sghignazza felice con chi gli chiede di non dare soldi a italiani e spagnoli. Governi che non conterebbero nullo se dietro di sé non avessero la forza e il potere del capitalismo tedesco. La UE non è la solidarietà europea ma l’egoismo degli stati e dei ricchi trasformato in sistema. La UE è il problema non la soluzione e piuttosto che finire come la Grecia meglio fare da soli. Che poi non sarebbe davvero da soli, perché la vera solitudine è farsi comandare da Rutte, Orban, Kurtz, cagnolini ringhianti di Merkel.

Giorgio Cremaschi (PaP) pagina FB