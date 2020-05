Sergio Cofferati: Togliere aiuti di Stato alle imprese che hanno sede nei paradisi fiscali

Sharing is caring!

fortebraccionews

Ha iniziato la Danimarca, poi è stata la volta della Francia. Ma anche in Italia comincia a fare breccia l’idea di togliere gli aiuti di Stato alle imprese che pagano le tasse nei paradisi fiscali. E sono tante, anche nel nostro Paese. A rilanciare la proposta è stato oggi l’ex segretario della Cgil, Sergio Cofferati, in un’intervista all’edizione genovese di Repubblica: “Dobbiamo guardare alla Francia”, dice Cofferati. “Il presidente Macron ha deciso che gli aiuti di Stato non vanno più alle aziende che hanno sede nei paradisi fiscali, che producono qui e pagano poche tasse in quei paradisi. Bisogna arrivare a una riorganizzazione della progressività accompagnata dal rigore. Sarebbe un bel segnale”. “E l’Italia è pronta?”, chiede Repubblica: “Ma non deve essere una battaglia italiana, bensì europea. Serve una solidarietà europea, di cui peraltro non si vede traccia”, risponde Cofferati che ricorda pure che nel 2020 ricorrono i 50 anni dello Statuto dei lavoratori: “Dobbiamo tenerlo bene a mente alla luce di quello che stiamo vivendo oggi e che potremmo vivere in futuro. In quel testo si rivendicano i diritti individuali e collettivi, che sono quelli che danno la dignità alla persona. Teniamolo bene a mente in questo Primo Maggio”.