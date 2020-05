Venezuela, la nuova truffa dell’autoproclamato Guaidó

Sharing is caring!

di Geraldina Colotti

Lo scorso 30 aprile, l’autoproclamato Juan Guaidó tentò un golpe da operetta in Venezuela, sostenuto dagli USA e dai loro satelliti. Un anno dopo è ancora lì, come un virus nel virus della pandemia, e continua a intascarsi il denaro dei venezuelani. Di recente, ha dichiarato di aver inviato 100 dollari per ogni medico e infermiere e – si è saputo – 5.000 dollari per ognuno dei suoi “deputati”, ormai fuorilegge. Il sito Lechuguinos ha pubblicato l’elenco dei beneficiati. In questo video, la giornalista di Zurda Conducta ha fatto delle verifiche, scoprendo l’ennesima truffa di questo personaggio, non a caso amico di mafiosi e paramilitari. Un video che bisognerebbe mostrare a tutti quelli che, a partire dall’europarlamento, continuano a attaccare il governo legittimo di Nicolas Maduro e a sostenere questo pagliaccio dell’imperialismo USA.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-venezuela_la_nuova_truffa_dellautoproclamato_guaid/5694_34642/?fbclid=IwAR3s_Q9xToquprAr-MPqi6alfWf4D3juHSuAeRoDHOnRT8MW30aHYfspQrw