Cuba. Brigata medica (tutta al femminile) in aiuto di Trinidad e Tobago

Sharing is caring!

Parte da Cuba la venticinquesima Brigata Medica nel mondo verso Paesi in lotta contro il Covid-18.

La partecipazione delle donne cubane in contesti difficili viene nuovamente valorizzata con l’invio a Trinidad e Tobago, venerdì 1° maggio, di una Brigata Medica volontaria composta da 11 laureate in Infermieristica, che si occuperanno di pazienti con COVID-19.

Secondo i dettagli di Yaquelin Ramírez Díaz, coordinatore del gruppo, le collaboratrici lavoreranno con la professionalità che caratterizza la medicina cubana e affronteranno la pandemia insieme alla Brigata Medica che già era presente da prima della pandemia e che fornisce servizi in quella nazione caraibica con oltre 1.300.000 abitanti.

Questa è la prima volta che un gruppo appartenente al contingente Henry Reeve, creato nel 2005 su idea del comandante in capo Fidel Castro, per fornire assistenza medica in situazioni di disastro e gravi epidemie, è composto esclusivamente da donne.

Come stabilito dai protocolli di preparazione, prima di lasciare Cuba, il gruppo ha ricevuto corsi sul comportamento del nuovo coronavirus, sulle misure di protezione necessarie per affrontarlo e su come prendersi cura dei malati.

Teresa Amarelle Boué, membro dell’ufficio politico e segretaria generale della Federazione delle Donne Cubane, nelle sue parole di saluto, ha fatto riferimento alle opportunità che la Rivoluzione Cubana ha dato alle donne, come dimostrato dal fatto che tutte le infermiere della Brigata che partirà hanno dieci o più anni di esperienza lavorativa.

Con questa Brigata sono ora 25 i gruppi partiti, per un totale di oltre 2.000 collaboratori sanitari per salvare vite umane in questa battaglia contro Covid-19, in paesi vari paesi d’Europa, della America Latina e Caraibi, dell’Africa e del Medio Oriente.

Questo gruppo, composto interamente da donne, è un’espressione della loro partecipazione ai principali successi della Rivoluzione Cubana. La loro presenza nella solidarietà, in oltre il 60% della forza tecnica del paese o in oltre il 50% del Parlamento, le rende le principali protagoniste del lavoro di emancipazione costruito dal loro popolo.

Alla consegna della banduera che accompagnerà le infermiere nella loro missione hanno partecipato Marcia Coba Ruiz, vice Ministro della Sanità Pubblica e Ana Teresita González Fraga, primo vice Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri.

Rete di solidarietà rivoluzione bolivariana

http://www.granma.cu/cuba/2020-05-02/por-primera-vez-toda-una-brigada-henry-reeve-integrada-por-mujeres-02-05-2020-00-05-57

Arriban a Trinidad y Tobago 11 enfermeras cubanas que se suman a brigada médica que labora en esa hermana nación caribeña y que coopera en el enfrentamiento a la #COVID19.



Reafirmamos nuestro compromiso con el Caribe, al que nos unen históricos lazos. #CubaSalvaVidas pic.twitter.com/A9qPSDyTOG — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 1, 2020