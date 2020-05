GLI SCIACALLI DI CONFINDUSTRIA

Sharing is caring!



Il presidente di Assolombarda e in pectore di Confindustria, il piccolo finanziere Bonomi, ha annunciato la sua ricetta per la crisi economica che avanza con la pandemia: abolire i contratti nazionali.

In tutte le crisi ci sono coloro che si approfittano delle disgrazie altrui. Speculatori, affaristi , usurai, criminali vari. La Confindustria dopo aver preteso di lavorare ad ogni costo, con il conseguente dilagare del virus nelle zone più industrializzate del paese, ora vuol trarre guadagno dalla ripresa abbattendo ciò che resta del salario e dei diritti dei lavoratori. Il momento è favorevole perché tanta gente ha paura di perdere il posto o non trovarlo più e purtroppo è più ricattabile per fame. Così il piccolo finanziere Bonomi pensa sia giunto il momento di realizzare l’ultimo obiettivo della lunga lotta di classe dei padroni contro gli operai. Dopo il Jobsact, la precarietà, le privatizzazioni – ricordate il manifesto comune di Confindustria Regione Lombardia e padroni delle cliniche a favore della sanità privata?- resta solo un ostacolo alla schiavitù completa del lavoro: il contratto nazionale.

Da sciacalli quali sono i padroni di Confindustria si buttano sui lavoratori, sperando che siano indeboliti da virus e crisi, non tutelati dai sindacati confederali che implorano il patto sociale, abbandonati da un sistema politico venduto alle imprese ed ai loro affari.

Il momento è ben scelto, ma a volte l’eccesso di prepotenza e disprezzo umano può diventare controproducente. C’è tanta sacrosanta rabbia in giro, dobbiamo indirizzarla verso Confindustria e i suoi complici. Gli sciacalli possono perdere.

Giorgio Cremaschi (PaP) pagina FB