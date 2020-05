LETTERA APERTA DALLA SINISTRA EUROPEA A DONALD TRUMP PER TOGLIERE IL BLOCCO A CUBA.

Sharing is caring!

Lettera pubblicata su Cubadebate e tradotta per Ancora Fischia il Vento da Francesco Cecchini.

Il link con la lettera su Cubadebate è il seguente:

Caro signor Donald Trump,

oggi il pianeta affronta un nemico potente e invisibile, che colpisce tutti allo stesso modo, senza distinzioni di alcun tipo. Tuttavia, affrontare questa pandemia causata da COVID-19 è ancora più difficile nei paesi ai quali vengono applicate sanzioni economiche.

È il caso di Cuba, un paese che è stato bloccato per 60 anni da 12 amministrazioni statunitensi che fino ad ora non hanno ancora raggiunto il loro scopo di rovesciare i Governi cubani. Lei sa perfettamente che è impossibile che il blocco imposto e le misure adottate per intensificarlo danneggino esclusivamente il Governo. È tempo di riconoscere che è la popolazione che viene colpita, moltiplicando le difficoltà, i bisogni e le privazioni quotidiane nel mezzo dell’espansione del nuovo coronavirus.

Signor Presidente, non è giusto che Cuba sia privata dell’acquisto di forniture e tecnologie mediche, solo perché hanno più del 10% di componenti americani. 11 milioni di cubane e cubani sono colpiti dalla persecuzione a compagnie di navigazione, armatori e assicuratori che trasportano carburanti in questo paese caraibico.

Stiamo parlando di carburante per illuminare ospedali e case, spostare ambulanze, produrre cibo … È inconcepibile che nel mezzo di questa crisi sanitaria globale, l’arrivo a Cuba di maschere facciali, kit diagnostici, respiratori artificiali e ventilatori polmonari sia difficile.

La politica di blocco è crudele in condizioni normali e nel mezzo di questa epidemia costituisce un crimine che lei ha la possibilità di evitare. Con il falso pretesto di punire il Governo cubano, vengono violati i diritti umani di un intero popolo . La revoca delle sanzioni contro Cuba è una questione umanitaria.

Non le stiamo chiedendo di fare qualcosa di straordinario, ma solo di applicare il buon senso e la buona volontà per alleviare la sofferenza e le penurie di un popolo che ha saputo solo mostrare la sua solidarietà, inviando brigate mediche in una ventina di paesi per contribuire alla lotta contro questa pandemia, nei luoghi in cui hanno richiesto il loro aiuto.

Le azioni che oggi i leader del mondo intraprendono per rispondere a questa crisi globale saranno registrate nella storia dell’umanità. Lei ha solo due opzioni: seguire il percorso calpestato senza successo dei suoi predecessori o revocare le sanzioni come gesto umanitario nei confronti del popolo cubano, nel momento in cui ne ha più bisogno.

Cordiali saluti,

Heinz Bierbaum

Presidente del Partito della Sinistra europea

Maite Mola

Primo vicepresidente del Partito della Sinistra europea

NO AL BLOCCO CONTRO CUBA!