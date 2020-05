Quarant’anni fa moriva Tito, il leader socialista che si opponeva alla politica dei blocchi

Sharing is caring!

Quarant’anni fa moriva Josip Broz Tito, colui che ritagliò una collocazione fuori dai due blocchi per la Jugoslavia socialista di cui era stato l’artefice. Il paese che Tito, non senza contraddizioni, aveva contribuito a far nascere si sarebbe disgregato a un decennio dalla sua morte.

I seguenti estratti dell’intervista con il maresciallo Tito del giornalista indiano Kamalesh Banerji, realizzata il 15 luglio 1950, offrono una buona panoramica delle opinioni tenute all’epoca dal capo del governo jugoslavo.

Dovevo incontrare il maresciallo Tito sull’isola adriatica, Brioni, antica località della nobiltà asburgica. Da quel momento, sono avvenuti molti cambiamenti. Ora è la residenza estiva del metalmeccanico croato di una volta, il capo di stato più plebeo dei nostri tempi.

La grandiosità del vecchio Brioni è sparita con gli Asburgo. Quel poco che restava fu ridotto in macerie dal bombardamento dell’ultima guerra. Ora è un piccolo annaffiatoio tranquillo, senza pretese, incantevole, uno dei migliori al mondo.

Sono arrivato a Brioni il 15 luglio, accompagnato dalla brillante e affascinante giovane laureata, Kordija Miloshevitch, tornata nel suo paese circa tre anni fa. Ora è un alto funzionario jugoslavo. Doveva agire come interprete.

Alle quattro del pomeriggio del 15 luglio arrivammo alla modesta villa del maresciallo. Appena entrati in casa, sono stato accolto da un uomo straordinariamente bello di circa 58 anni, che sembra almeno 15 anni più giovane. Tito era pulito e ordinato. semplicemente vestito.

Ci siamo messi subito al lavoro. Ho immediatamente posto un’intera serie di domande sulla Russia. Ero ansioso di scoprire fino a che punto la rottura politica e teorica con la Russia fosse completa. Le sue risposte furono franche. Non c’erano risposte criptiche o liquidate con un semplice “sì” o “no”. In effetti l’intervista è durata due ore. Non credo che Tito abbia mai dato risposte così dettagliate a nessun altro giornalista prima d’ora.

Come spiega l’ostilità della Russia nei confronti della Jugoslavia socialista su base marxista? Qualsiasi antagonismo tra stati socialisti non è coerente con la teoria marxista. Significa che il marxismo è sbagliato? O, se no, che l’URSS ha smesso di essere uno stato socialista e che la casta burocratica sovietica è diventata una classe?

Questa è una domanda interessante e comincerò dalla fine. Indubbiamente, la casta burocratica ha preso piede nell’Unione Sovietica e ora governa il paese. Ciò non significa che il marxismo sia sbagliato, ma che i leader sovietici si sono discostati dalla scienza di Marx e Lenin, per quanto riguarda le relazioni tra i paesi socialisti. Il carattere dell’ostilità dell’Unione Sovietica nei confronti della Jugoslavia non è lo stesso di quello tra paesi socialisti e capitalisti.

È un’ostilità di una casta verso un paese socialista e non l’ostilità del popolo dell’Unione Sovietica. Quella casta si infuriò quando un paese socialista resistette ai suoi tentativi di sottomissione economica. Il dominio di questa casta non è ancora un fenomeno di classe. L’URSS è un paese socialista indipendentemente dagli errori che sta facendo la sua leadership.

Secondo l’economia marxiana, il lavoro speso per una merce determina il suo valore. Poiché la produttività varia tra i paesi arretrati e quelli avanzati, la Russia sta sfruttando i paesi non sviluppati chiedendo gli stessi prezzi mondiali per l’acquisto e la vendita. La Russia, essendo il primo paese socialista, esige un pesante sacrificio dagli altri stati socialisti.

Questa casta ha introdotto elementi nelle relazioni dei paesi socialisti, che non sono sconosciuti nel mondo capitalista.

Ad esempio, il commercio dell’Unione Sovietica con i paesi socialisti si svolge su una base puramente capitalista. Vendono il più in alto possibile e acquistano il più a buon mercato possibile, cercando di ottenere il più possibile dai paesi socialisti con il pretesto di rafforzare il movimento internazionale della classe operaia aiutando il primo paese del socialismo. In realtà questo significa aiutare un paese imperialista dal momento che la politica estera sovietica si è completamente deviata dalla retta via – una strada che consiste in aiuti a tutto campo a un piccolo paese socialista e non-interferenza negli affari di altri paesi.

Da quando i partiti comunisti europei sono diventati gli agenti del Cremlino, vedresti con favore la crescita di partiti comunisti indipendenti?

Questa è una domanda tempestiva, perché i partiti comunisti e i movimenti sindacali in molti paesi sono regrediti. Questo vale per Inghilterra, Germania, Francia, Belgio e quasi tutti i paesi capitalisti, perché la classe operaia ha perso la fiducia nella sua leadership, a causa del fatto che i partiti comunisti non seguono più politiche indipendenti e che la lotta principale non è per miglioramento del tenore di vita delle masse lavoratrici, ma al contrario stanno diventando sempre più strumenti della politica dell’Unione Sovietica.

Il fatto che non perseguano una politica indipendente sta diventando sempre più evidente per le masse, che vedono che i loro leader obbediscono ai dettami dall’esterno, senza alcun riguardo per le condizioni oggettive nei loro paesi. Le masse stanno abbandonando le loro organizzazioni in gran numero e stanno diventando una preda dell’influenza non marxista.

Ora è necessario creare nuove organizzazioni su una base di classe. Le condizioni per la costruzione di nuovi partiti esistono in tutti i paesi capitalisti. Non è importante come si chiamano. Ciò che è importante è il loro obiettivo. Ciò non dovrebbe significare la formazione di partiti frammentati e piccoli gruppi, ma il raduno di tutti questi gruppi e individui che sono già organizzati all’interno del movimento operaio. Sebbene un tale movimento dovrebbe essere fondato su una base di classe per quanto riguarda la lotta per gli interessi quotidiani dei lavoratori, dovrebbe essere allo stesso tempo sufficientemente ampio politicamente da radunare tutte le persone progressiste per lottare per la pace e il progresso e contro la reazione e calunnia.

La domanda che sorge spontanea ora è qual è il suo atteggiamento nei confronti di una nuova internazionale comunista?

È importante che il movimento operaio in ogni singolo paese diventi forte. Tuttavia, se i partiti comunisti in vari paesi non possono mobilitare le masse, perché hanno perso la fiducia della classe operaia, grazie alla loro politica errata che consiste nella subordinazione degli interessi della classe lavoratrice a quelli dell’URSS, in quel caso le masse devono essere mobilitate in qualche modo nella loro lotta per standard di vita più elevati e una vita migliore. Qualsiasi discussione sulla costruzione di un internazionale è per il momento prematura, perché non esistono organizzazioni che potrebbero costituire un tale organo.

Anche se esistesse una tale organizzazione, ciò non dovrebbe significare la fondazione di un nuovo centro organizzativo per il proletariato mondiale, e non sarebbe nell’interesse della classe lavoratrice che un simile internazionale esercitasse una leadership centralizzata.

Pensa che i partiti comunisti in Estremo Oriente avranno probabilmente ruoli indipendenti in virtù del modesto aiuto pratico che hanno ricevuto da Mosca?

Queste tendenze all’indipendenza, per quanto riguarda i paesi dell’Estremo Oriente, non si manifesteranno per qualche tempo a venire, perché questa lotta contro il dominio sovietico può nascere solo dai tentativi dell’URSS di interferire nei loro affari interni . Se interferisce sempre di più negli affari di questi paesi, queste partiti mostreranno resistenza. A questo proposito sarebbe utile tenere presente la differenza tra i partiti comunisti nei paesi capitalisti e quelli al potere. Laddove un partito comunista è al potere, non può accettare la dettatura dall’estero sotto forma di crudo sfruttamento economico, senza compromettere l’indipendenza nazionale. Dopo l’esperienza jugoslava, penso che l’Unione Sovietica sarà più attenta a interferire negli affari interni di altri paesi socialisti.

L’Unione Sovietica non ha esercitato pressioni sulla Jugoslavia per ragioni ideologiche, perché non ce n’erano, ma per sfruttarla economicamente e sottoporre la sua economia alla propria. L’Unione Sovietica sta soggiogando i paesi dell’Europa orientale non per mantenerli a un livello di purezza ideologica, ma per sfruttarli economicamente. Se il popolo cinese si trovasse sfruttato economicamente, è sicuro che resisterà.

In caso di guerra, manterresti la politica di indipendenza rispetto ai due blocchi?

La Jugoslavia non appartiene a nessun blocco. Se non viene attaccata, non parteciperà a nessuna guerra. Andrà in guerra solo se attaccata. Nessun aggressore può contare sulla simpatia del popolo jugoslavo, indipendentemente da chi sia, dal momento che ciò non sarebbe corretto dal punto di vista morale. L’aggressività non è il nostro metodo per diffondere il movimento rivoluzionario nel mondo.

Passiamo quindi alla questione della nuova legge che riguarda i lavoratori in Jugoslavia, per quanto riguarda la gestione delle industrie. In termini di questa nuova legislazione, sono stati istituiti consigli dei lavoratori al fine di eliminare la burocrazia nel settore industriale.

Questo processo di “decentralizzazione”, come viene chiamato in Jugoslavia, non è un invito all’aggressione nell’attuale stato delle relazioni internazionali?

Ci sono molti socialisti ben intenzionati fuori dal nostro paese che pensano che il decentramento indebolirà il nostro stato nella sfera della politica estera. Questo non è accurato

Tale decentramento è semplicemente applicato al marxismo. Stiamo dando fabbriche ai lavoratori, e questo rafforza il nostro stato e fa sentire i lavoratori, più che mai, che è il loro stato, che sono i proprietari dei mezzi di produzione e che sono loro a creare la prosperità di Paese. Questa consapevolezza dei lavoratori crea un fattore morale che ci rende monolitici e forti. I lavoratori difenderanno le fabbriche che ritengono proprie. Questa è una fonte di forza e non di debolezza.

La burocrazia è una questione molto pericolosa, anche nei paesi socialisti, come è stato dimostrato in Unione Sovietica. È molto pericoloso se usato come metodo di comando in un potente apparato centralizzato. Non c’è terreno più fertile per la crescita della burocrazia del forte centralismo. Le masse lavoratrici vogliono lottare contro la burocrazia. Di conseguenza, non rischiamo nulla e non stiamo percorrendo un percorso insicuro.

Sappiamo quali saranno i risultati. Oggi stiamo dando fabbriche ai lavoratori, per non essere in grado di dire ai paesi dell’Europa orientale e all’URSS che abbiamo rubato loro una marcia, ma perché riteniamo di aver raggiunto la fase del nostro sviluppo che rende necessario intraprendere tali misure, secondo la scienza del marxismo e del leninismo.

Anche se non è passato molto tempo da quando abbiamo fatto questo passo, possiamo già vedere che è giustificato.

La differenza di reddito porterà alla disuguaglianza negli standard di vita?

Il nostro stato ha un piano generale e ogni fabbrica riceve la parte di questo piano che deve elaborare secondo le sue possibilità. Le nostre fabbriche sono a vari livelli di produttività. Alcuni che stiamo costruendo ora sono moderne, altri sono vecchie. Il nostro stato ha anche un fondo generale per l’accumulazione di capitale e ogni fabbrica è obbligata a dare una parte del proprio fondo di accumulazione al fondo di accumulazione statale in relazione alla sua produttività.

Si tratta di tutto ciò che le fabbriche devono contribuire allo sviluppo industriale generale. Dopo aver fatto tutte queste detrazioni, il resto spetta ai lavoratori.

La misura dello sforzo dei lavoratori viene utilizzata per migliorare il loro tenore di vita. Naturalmente, ci saranno disuguaglianze in relazione agli standard di vita, ma sarà uno stimolo per i lavoratori fare il massimo sforzo possibile. Inoltre, il nostro fondo statale viene utilizzato per l’ammodernamento di tutte le fabbriche, in particolare di quelle con una produttività inferiore. Inoltre, una grande percentuale del fondo di accumulazione è assegnata a quelle repubbliche la cui industria non è sviluppata, come ad esempio Macedonia, Bosnia, Montenegro. I lavoratori cercheranno anche di aumentare la produttività del proprio lavoro, poiché sanno che sarà nel loro interesse farlo.