Inaccettabile egoismo istituzionale di Bonaccini

Bonaccini dalla Annunziata ha rivendicato il sì al referendum costituzionale del 2016, il regionalismo nella sanità con un egoismo istituzionale inaccettabile («quando sento parlare di ricentralizzare la sanità: chiunque lo dicesse in questa regione troverebbe l’opposizione, prima di tutto, dei cittadini») e pochi giorni fa sul Corriere affermava di non avere alcuna intenzione di mettere da parte il suo disegno autonomista.

I cittadini di tutte le regioni hanno il diritto di avere livelli di sanità dignitosi, e proprio per questo mai come oggi va rimesso in discussione quel federalismo sanitario nato dalla infelice riforma del titolo V della Costituzione del 2001 che in 20 anni ha reso la sanità profondamente diseguale.

Lo scontro non è tra centralizzatori e federalisti – come si vuol far credere – ma tra una visione solidaristica del nostro paese e chi pensa che nella crisi un ‘grande nord’ possa salvarsi da solo. Bonaccini appartiene a questa seconda categoria e il liberismo con cui sta modellando questa regione lo rende sempre più distante dalla tradizione progressista dell’Emilia-Romagna.

Stefano Lugli (Prc) pagina FB