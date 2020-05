Irlanda: “Stanno facendo di tutto per evitare la formazione di un governo di sinistra”

I partiti politici della destra tradizionale irlandese stanno facendo di tutto per trovare un accordo di governo che estrometta Sinn Féin, sfruttando la crisi sanitaria ed economica per proporre un “governo dei volenterosi”. Allegata anche l’analisi dei comunisti irlandesi.

Oltre tre mesi dopo le elezioni dell’8 febbraio, la Repubblica d’Irlanda non ha ancora un governo, anche se il primo ministro (Taoiseach) uscente Leo Varadkar continuerà ad occupare la carica fino alla nomina di un nuovo premier. Per la prima volta nella storia, il partito della sinistra nazionalista Sinn Féin era riuscito ad ottenere la maggioranza relativa dei consensi, dimostrando la chiaravolontà di cambiamento da parte dell’elettorato irlandese.

Ma i partiti tradizionali della politica irlandese, Fianna Fáil e Fine Gael, il partito di Varadkar, stanno facendo di tutto per evitare l’ascesa di Sinn Féin al governo. Utilizzando il pretesto dell’epidemia da nuovo coronavirus, le due formazioni hanno dato vita a lunghe contrattazioni con l’obiettivo di formare un governo di coalizione, denominato “governo dei volenterosi”, di fatto aperto a tutti i partiti politici con l’esclusione di quello guidato da Mary Lou McDonald.

Il 14 aprile, le due formazioni di destra hanno annunciato il raggiungimento di un accordo che include una rotazione per il ruolo di primo ministro tra Varadkar ed il leader di Fianna Fáil, Micheál Martin. Tuttavia, l’accordo tra i due partiti non è sufficiente per l’ottenimento della maggioranza assoluta, disponendo questi di 73 seggi sui 160 del Dáil Éireann, la camera bassa del parlamento irlandese. Se il Labour Party (Páirtí an Lucht Oibre) sembra essersi chiamato fuori da una possibile coalizione di governo, al momento Fianna Fáil e Fine Gael stanno portando avanti contrattazioni con altri partiti, come il piccolo Aontú, che dispone di un solo seggio, i Social Democrats (Daonlathaigh Shóisialta) e soprattutto The Green Party – An Comhaontas Glas.

Proprio gli ecologisti di Eamon Ryan sembrano trovarsi nella posizione migliore. I verdi hanno infatti ottenuto un grande incremento di consensi alle ultime elezioni, eleggendo dodici deputati, numero che permetterebbe il raggiungimento della maggioranza assoluta. Ryan, oltretutto, ha annunciato che in caso di partecipazione al governo di coalizione rinuncerebbe al suo turno nella rotazione alla guida del governo, ma ha formultato alcune richieste di provvedimenti da prendere in difesa dell’ambiente, come la riduzione delle emissioni di gas serra del 7% annuo.

Tuttavia, resta il fatto che i partiti tradizionali della politica irlandese stanno facendo di tutto per ostracizzare Sinn Féin, nonostante il partito di Mary Lou McDonald abbia guadagnato quasi undici punti percentuali alle ultime elezioni, coronando il progresso costante che va avanti da anni. È proprio quanto sottolinea il Communist Party of Ireland: “Fianna Fáil e Fine Gael sperano di raccogliere abbastanza voti dai piccoli partiti opportunisti del Dáil. Il loro programma per un futuro governo è pieno di greenwashing e pie aspirazioni sulla salute pubblica e sulla costruzione di alloggi pubblici, imponendo il “modello di noleggio dei costi” su tutto il Paese, affermando categoricamente la loro ferma lealtà verso l’UE. Vogliono e devono escludere a tutti i costi la formazione di un governo di sinistra”.

Di seguito la traduzione completa del comunicato formulato dal Comitato Esecutivo nazionale del Communist Party of Ireland, nel quale si affrontano sia la situazione internazionale legata alla pandemia da nuovo coronavirus che il contesto politico nazionale irlandese.

Il 2 maggio 2020 il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Comunista d’Irlanda ha discusso e valutato l’attuale situazione politica ed economica, sia a livello nazionale che internazionale, derivante dalla pandemia di coronavirus e dalla crescente crisi economica, di cui il covid-19 non è la causa ma semplicemente la miccia.

Il Comitato ha espresso la sua solidarietà a tutti coloro che subiscono restrizioni al loro movimento e alle decine di migliaia di lavoratori che hanno lavorato instancabilmente e coraggiosamente per sostenere i loro concittadini durante questa pandemia. Salutiamo tutti i lavoratori dei servizi sanitari, di vendita al dettaglio, di trasporto e postali, nonché i lavoratori delle pulizie, che hanno dimostrato grande coraggio.

Esprimiamo anche la nostra solidarietà nei confronti delle centinaia di milioni di lavoratori, dei popoli poveri e oppressi di tutto il mondo che ora soffrono la quarantena e altre gravi restrizioni e affrontano gravi pericoli a causa della loro mancanza di accesso alle cure mediche necessarie.

Esprimiamo inoltre la nostra solidarietà e riconosciamo il ruolo svolto dai Paesi socialisti, come Cuba, Cina e Vietnam, durante questa crisi nell’invio di migliaia di medici e forniture mediche ai Paesi colpiti dalla pandemia, mentre alcuni altri Paesi, in particolare il Venezuela e il Nicaragua, inoltre, hanno offerto assistenza ai propri vicini, mentre essi stessi subiscono sanzioni penali, condividendo le proprie risorse con coloro che ne hanno bisogno.

Ciò è in netto contrasto con le azioni delle potenze imperialiste, che hanno imposto sanzioni e rinnovato blocchi, mentre decine di milioni soffrono. Una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha formulato un appello per la revoca delle sanzioni è stata bloccata da Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Europea, quindi non è stato possibile raggiungere un consenso. Lo stato irlandese, come al solito, si identifica con l’UE. Stanno anche tentando di monopolizzare l’acquisto delle forniture mediche e dei farmaci necessari, rendendo quasi impossibile per i Paesi più poveri acquistarli.

Il sistema si trova ora di fronte a una serie di crisi interconnesse: sanitaria, economica e finanziaria, ambientale e politica. Queste crisi interconnesse stanno mettendo a dura prova un sistema che si trovava già in una crisi strutturale profonda. A livello globale, le potenze imperialiste, in particolare gli Stati Uniti, trovano sempre più difficile imporre la loro volontà politica, soprattutto di fronte alla crescente forza economica della Cina.

Sta diventando sempre più chiaro a molti lavoratori, sia qui in Irlanda che in tutto il mondo capitalista, che il sistema non è in grado di risolvere i molti problemi sistemici profondamente radicati che colpiscono le nostre società, tra cui povertà endemica, senzatetto, servizi sanitari scadenti, bassi salari, lavoro precario, sfruttamento selvaggio e crisi ambientale.

Con il manifestarsi della pandemia, milioni di donne che lavorano in posti di lavoro a basso reddito sono in prima linea nella crisi. La chiusura delle strutture di assistenza all’infanzia ha imposto maggiori responsabilità di cura alle donne, nonché una crescita della violenza domestica e degli omicidi.

La crisi da covid-19 ha messo in luce una serie di profonde faglie all’interno della società irlandese, tra cui il sistema sanitario a due livelli, i senzatetto su larga scala, il grave sovraffollamento, la basse retribuzioni e il lavoro precario. Milioni di lavoratori stanno vivendo una quarantena, molti dei quali non sono sicuri se avranno un lavoro a cui tornare quando saranno abolite le restrizioni.

Il peso delle basse retribuzioni basse e del lavoro precario è stato esposto nella Repubblica, con circa 400.000 lavoratori che ricevono il reddito di emergenza perché il loro posto di lavoro è chiuso. Un numero significativo sta meglio di quando stavano lavorando.

Negli ultimi due decenni lo stato irlandese ha detto ai lavoratori che esiste un limite a ciò che il governo potrebbe spendere in sanità, alloggio e assistenza all’infanzia e che il “mercato” era il metodo principale per fornire servizi sanitari, case e posti di lavoro, i servizi e le strutture necessari per le generazioni più anziane e molti altri servizi di cui i lavoratori hanno bisogno e su cui fare affidamento.

Con l’emergere della pandemia, lo stato ha preso in prestito miliardi per sostenere questo sistema economico fallito. Lo stato irlandese – come lo stato britannico – è stato costretto a sospendere l’austerità per la durata di questa crisi sanitaria al fine di salvare il sistema, solo per ricomporlo in un secondo momento e provare a tornare al “business as usual”, consentendo al contempo al capitale di ristrutturare e imporre ulteriori tagli ai diritti dei lavoratori e al loro tenore di vita. Come sperimentato ora dai lavoratori nelle farmacie Debenham e Lloyds [1], il lavoro sarà ulteriormente disciplinato e controllato.

A causa della crisi sanitaria sono stati costretti a spendere centinaia di milioni per assumere più medici, infermieri e altro personale medico. Hanno “trovato” i soldi per pagare ai proprietari di compagnie mediche private 115 milioni di euro al mese per l’uso delle loro strutture, piuttosto che porre fine al sistema sanitario a due livelli; e poi saranno affari come al solito per la medicina privata e le compagnie private di assicurazione sanitaria.

Molte istituzioni della Repubblica prevedono che il tasso di disoccupazione potrebbe salire al 22% nel secondo trimestre del 2020, forse scendendo al 13 o 14% entro la fine del 2020, con la perdita di circa 220.000 posti di lavoro, mentre l’economia potrebbe ridursi del 15%. Si stima inoltre che l’indebitamento pubblico potrebbe aumentare tra i 23 ei 29 miliardi di euro, con un debito nazionale di 200 miliardi di euro, che salirebbe drasticamente al 125% circa in rapporto al PIL.

Il popolo in Irlanda del Nord ha sperimentato decenni di tagli alle spese, controllati dallo stato britannico e con la collusione dell’esecutivo nordirlandese, con chiusure di ospedali e reparti e la diffusione di strutture mediche private, e sempre più persone sono state spinte verso l’abbandono dell’assicurazione sanitaria. Sotto il dominio britannico nel nord, il 41% dei pazienti ricoverati attende più di 52 settimane, mentre solo lo 0,06% dei pazienti ricoverati attende più di 52 settimane nelle Midlands dell’Inghilterra. Non esiste alcuna area dell’Inghilterra o del Galles in cui la cifra sia superiore all’1%.

La crisi sanitaria ha messo in luce la profonda faglia rappresentata dalla divisione. Non solo è stato un fallimento politico ed economico per la classe operaia irlandese, ma è anche un grave pericolo per la salute della nostra gente. Il covid-19 ha messo in luce il fatto che due strategie distinte per far fronte all’emergenza hanno portato a morti e sofferenze inutili, e hanno rivelato la dipendenza e il controllo quasi totali dell’esecutivo settentrionale nei confronti dello stato britannico. Un servizio sanitario pubblico interamente irlandese è l’unica soluzione duratura nell’interesse dei lavoratori.

I lavoratori, sia qui in Irlanda che a livello globale, dovranno affrontare nuovi attacchi ai loro diritti e ai loro salari. I datori di lavoro e le società monopolistiche tenteranno di imporre una deregolamentazione ancora maggiore e un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie.

Il covid-19 viene utilizzato per l’imposizione e la normalizzazione di misure che hanno il potenziale per minare diritti, libertà e garanzie, e per sferrare attacchi alla democrazia. I lavoratori sanno da una lunga esperienza che le leggi repressive rimangono in vigore molto tempo dopo il motivo per cui sono state introdotte, compresi nuove misure di sicurezza, controllo individuale e monitoraggio della vita sociale.

Con i continui tentativi di formare un “governo dei volenterosi”, un governo abbastanza forte e coerente da imporre ulteriore austerità man mano che il peso della recessione economica diventa più chiaro, ciò che è stato esposto è la profonda ostilità dello stato a qualsiasi allontanamento dalla sua strategia economica e sociale, il suo stretto allineamento con le forze dell’imperialismo globale, l’Unione europea e gli Stati Uniti. Sta inoltre diventando sempre più chiaro che la classe dirigente irlandese farà tutto il necessario per contrastare il voto per il cambiamento da parte dei lavoratori nelle ultime elezioni generali.

Fianna Fáil e Fine Gael sperano di raccogliere abbastanza voti dai piccoli partiti opportunisti del Dáil. Il loro programma per un futuro governo è pieno di greenwashing e pie aspirazioni sulla salute pubblica e sulla costruzione di alloggi pubblici, imponendo il “modello di noleggio dei costi” su tutto il Paese, affermando categoricamente la loro ferma lealtà verso l’UE. Vogliono e devono escludere a tutti i costi la formazione di un governo di sinistra.

Le linee di faglia politica non si limitano all’Irlanda. La stessa UE sta rivelando tensioni crescenti a causa della mancanza di solidarietà dimostrata durante la crisi. Nell’ultimo decennio l’UE ha formulato 36 direttive in relazione alla privatizzazione dei servizi sanitari, 105 direttive di cambiamenti nelle pensioni pubbliche e 38 direttive sull’impiego per minare i diritti dei lavoratori. L’UE è il motore che guida la privatizzazione e dà priorità al mercato rispetto alle persone.

Non dovremmo confondere l’accresciuta disillusione tra la popolazione all’interno dei Paesi dell’UE con una qualsiasi forma di disillusione fondamentale o qualsiasi ripensamento da parte delle classi dirigenti degli stati membri sul prosieguo dell’adesione. È nel loro interesse strategico rimanere all’interno di questo blocco. Esistono forti differenze tra gli stati membri settentrionali e gli stati mediterranei, e anche con la Commissione europea, ma non vi è ancora una grave rottura politica.

La crisi economica e sanitaria ha messo in luce profonde divisioni sulla natura del sostegno o dell’assistenza che l’UE è disposta a offrire agli stati membri gravemente colpiti dalla pandemia e dall’emergente crisi economica e finanziaria che ne deriva. I principali stati membri centrali sono a favore del prestito ai singoli stati e concordano sul fatto che non vi dovrebbe essere alcuna condivisione del debito con quei Paesi, derivando in un debito maggiore a condizioni che sono soggette all’equilibrio delle forze politiche nei negoziati.

Data l’esperienza passata e il ruolo conforme e subordinato svolto dalla classe dirigente irlandese, è solo auspicabile pensare che sia possibile un accordo favorevole e anti-austerità, nonostante le speranze delle forze di sinistra opportuniste all’interno dell’UE, che si affrettano a trovare ragioni per continuare a sostenere questo fatiscente edificio del capitalismo monopolistico.

Ciò non può che determinare ulteriori flussi di capitali dagli stati periferici e economie più deboli verso gli stati centrali, rendendoli ancora più suscettibili alle pressioni politiche ed economiche e a una maggiore regolamentazione e controlli fiscali da Bruxelles e Berlino.

Come primo passo verso una completa rottura con l’UE, dobbiamo rompere con la camicia di forza dell’euro.

Ciò che la pandemia ha anche rivelato è il danno e la distruzione già arrecati all’ambiente globale dal capitalismo monopolistico. La crescente ricerca internazionale sta cominciando a mostrare che l’emergere di nuove malattie umane è strettamente legata alla perdita e al degrado degli ecosistemi e degli habitat, che a loro volta sono causati dai cambiamenti climatici, dall’estrazione delle risorse, dall’espansione agricola urbana e industriale e dall’inquinamento.

Affronteremo ulteriori sfide sanitarie globali, poiché il capitalismo non è in grado di risolvere la crisi ambientale, a meno che non ci spostiamo verso un’economia socialista pianificata più sostenibile, lavorando in armonia con la natura.

I lavoratori devono ora organizzarsi e mobilitarsi attorno a questioni strategiche chiave e non consentire ai governi irlandese e britannico o all’esecutivo nordirlandese di plasmare e determinare l’Irlanda post covid-19 senza resistenza. Dobbiamo opporci alla loro “nuova normalità”. Non si dovrebbe tornare a questa normalità, con orari minimi e contratti part-time, lavoro precario, lavoro autonomo fittizio, gig economy. Abbiamo bisogno di posti di lavoro permanenti, sicuri e ben pagati per il nostro popolo.

I lavoratori devono chiedere che l’attuale livello di spesa sanitaria sia sostenuto al di là del covid-19, per promuovere un servizio sanitario pubblico per l’intero Paese e la fine del fallimento della doppia giurisdizione del sistema sanitario in Irlanda.

I lavoratori hanno bisogno di una strategia che renda centrale la fornitura di alloggi pubblici rispetto a qualsiasi strategia abitativa in tutto il Paese, con affitti basati sulla capacità di pagare e un congelamento completo dell’affitto. È necessario che l’unità delle forze progressiste si opponga all’imposizione del “modello di noleggio dei costi” e che richieda alloggi pubblici universali, per sviluppare campagne più ampie e più forti, a livello locale e nazionale, per garantire che la classe lavoratrice non sia costretta a pagare per la crisi.

I lavoratori devono rompere i controlli paralizzanti e le catene poste su di loro dallo stato e dai datori di lavoro chiedendo che l’Industrial Relations Act (1990) e tutte le leggi anti-lavoratori nelle sei contee vengano sostituite con un Fair Employment Act, garantendo, come minimo, il diritto al riconoscimento sindacale, il diritto all’accesso al sindacato, i diritti di contrattazione collettiva completa e una settimana lavorativa massima di 35 ore. È chiaramente necessario un movimento sindacale più radicale e trasformato.

Per la classe lavoratrice e per i lavoratori in generale, è passato il tempo di credere di poter rattoppare questo sistema per farlo funzionare a loro favore. Semplicemente non è possibile.

È ferma convinzione dei comunisti irlandesi, nata dall’esperienza storica, che questo sistema è al di là delle riforme e che ciò che è richiesto è una trasformazione radicale delle strutture economiche, sociali, politiche e culturali della nostra società, trasformando il modo in cui viviamo insieme e come condividiamo questo pianeta con il resto dell’umanità. È solo una trasformazione socialista nel modo in cui viviamo insieme che può salvare il nostro pianeta.

NOTE

[1] Due grandi aziende farmaceutiche britanniche.

