IL CORONAVIRUS LATINOAMERICANO

Francesco Cecchini

Sono cresciuti di 20 mila unità i contagi di Coronavirus in America Latina. In totale nel continente ci sono stati 400.807 casi, mentre i decessi sono arrivati a 23.011. Dopo il Brasile, è il Perù la nazione più colpita con 72.059 contagi e 2.057 morti. In crescita i dati anche in Messico, dove i casi confermati sono 38.324 e i morti 3.926. Seguono l’Ecuador con 30.419 casi e 2.327 morti, il Cile 31.721contagiati e 335 morti, Colombia 12.272 contagiati e 493 morti, Repubblica Dominicana 10.900 contagiati e 402 morti, Panama 8.616 e 249 morti e Argentina 6.278 contagiati e 305 morti.

I paesi dell’ ALBA (Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America ) stanno dando lezioni di solidarietà oltre le misure prese di fronte alla crisi sanitaria. Cuba si concentra sull’investigazione del virus mentre i suoi medici viaggiano solidali in tutto il mondo. Cuba, che in passato ha subito almeno tre attacchi batteriologici perpetrati dalla CIA, ha già esperienza e 100.000 medici certificati e oltre 60.000 studenti di medicina nelle università libere del paese oltre a possedere il centro più sviluppato per la medicina molecolare e la biotecnologia in America Latina e una meritata fiducia nel suo sistema sanitario pubblico. Non c’è da stupirsi che sia all’avanguardia nella ricerca. Allo stesso tempo, dagli Stati Uniti, migliaia di venezuelani chiedono aiuto al governo di Nicolás Maduro nella Repubblica Bolivariana del Venezuela per tornare dove vengono prese misure efficaci contro la pandemia e concentrando le risorse sulla protezione delle persone e del sistema. . Il Venezuela è stato anche elogiato dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) come esempio di distribuzione di alimenti e beni essenziali. Le misure adottate dal governo di Nicolás Maduro sono tra le più efficaci e sono all’avanguardia dell’America Latina in termini di numero di test effettuati.

MEDICI SENZA FRONTIERE E CEPAL ( Comisión Económica para América Latina y el Caribe) SUL CORONAVIRUS IN AMERICA LATINA

Medici Senza Frontiere (MSF) ha avvertito che l’ America Latina potrebbe diventare il nuovo epicentro della pandemia di COVID-19, a causa del rapido aumento dei casi in molti paesi del continente.

Ana de Lemos, direttrice esecutiva di MSF in Brasile, il paese più colpito ha affermato:“L’America Latina sarà probabilmente il nuovo centro della pandemia, dato qui che i casi stanno aumentando a un ritmo molto rapido”, Perù, Ecuador, Cile o Messico sono altri paesi con un numero preoccupante di contagi, ha affermato De Lemos, che ha aggiunto che sebbene la pandemia abbia mostrato che nessun paese all’interno o all’esterno del continente era preparato a rispondere a questa emergenza sanitaria, governi come l’Argentina sono riusciti a controllarlo in una certa misura. Il principale responsabile della ONG in Messico, Loïc Jaeger, ha aggiunto che la principale preoccupazione dell’organizzazione nella regione è la situazione delle comunità vulnerabili come i migranti, gli indigeni o le persone che precedentemente vivevano per strada e non possono conformarsi alle normative di confinamento. “Abbiamo l’impressione che molti paesi non stiano servendo queste popolazioni, o peggio, che stiano continuando le deportazioni, e quindi ad esempio in paesi come El Salvador o Guatemala molti dei pazienti infetti sono migranti deportati dagli Stati Uniti”, ha denunciato. Jaeger.

La pandemia di Covid-19 e le sue ripercussioni economiche minacciano di cancellare 13 anni di mobilità sociale in America Latina e lasciare 214 milioni 700 mila poveri e 83 milioni 400 mila estremamente poveri, ha affermato la Commissione economica per America Latina e Caraibi (CEPAL), quello proposto ai paesi della regione di stabilire un reddito di emergenza di base universale. Secondo il rapporto, il Messico sarà il paese con il più alto aumento della povertà nella regione, poiché la pandemia ha messo in luce i problemi strutturali del modello di sviluppo, le carenze del sistema di protezione sociale e regimi di welfare molto incompleti, molto fragili, molto vulnerabile, ha dichiarato Alicia Bárcena, segretaria esecutiva di CEPAL.

IL FIUME AMAZONAS

Il fiume Amazonas a Leticia, Colombia

Un repportage della BBC mette in guardia dal pericolo che il Rio delle Amazzoni diventi la grande via del contagio 19-covid in Sud America. La nota scritta da Alejandro Millán Valencia indica che il Rio delle Amazzoni è un gigante di oltre 6.500 chilometri di lunghezza che attraversa tre paesi sudamericani: Perù (dove nasce il corso d’acqua), Colombia e Brasile. Attualmente, in due delle sue principali città lungo il fiume sono state presentate alcune delle immagini più drammatiche della covida pandemia del 19 in America Latina. “Il fiume è l’asse dell’Amazzonia che collega le popolazioni di Perù, Brasile e Colombia. E sebbene sulla mappa sia molto disperso, tutto è collegato attraverso il suo canale e i suoi affluenti “, ha detto alla BBC Mundo il medico colombiano Pablo Martínez, che lavora nella regione da più di 20 anni.