Pompeo minaccia “conseguenze” per la Corte Penale internazionale se continua ad indagare sui crimini di guerra di Israele

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo definisce il tentativo della CPI di “esercitare il suo potere al di fuori della sua giurisdizione” uno “strumento politico”. 16/05/2020La Corte penale internazionale (CPI) potrebbe subire “conseguenze” se continua le sue indagini su possibili crimini di guerra israeliani verificatisi nei territori palestinesi. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in una dichiarazione rilasciata ieri dal servizio stampa del Dipartimento di Stato.



“Il 30 aprile, il procuratore della CPI ha ribadito il suo tentativo di esercitare la giurisdizione su Cisgiordania, Gerusalemme est e Gaza […]. Non crediamo che i palestinesi possano qualificarsi come stato sovrano e quindi non sono qualificati per ottenere la piena appartenenza o partecipare come stato a organizzazioni, entità o conferenze internazionali, incluso l’ICC “, ha affermato Pompeo.



“Un tribunale che tenta di esercitare il proprio potere al di fuori della propria giurisdizione è uno strumento politico che elude la legge e il giusto processo” , ha aggiunto il capo della diplomazia statunitense. L’indagine della CPI contro Israele, ha ricordato il segretario di Stato americano, è “illegittima”, quindi se il tribunale “continua il suo corso attuale”, ci saranno “conseguenze”.

Israele lanciò un’offensiva contro la Striscia di Gaza nel 2014, sostenendo che il suo unico obiettivo era il Movimento di resistenza islamica, noto come Hamas, l’organizzazione che governa la Striscia. L’aggressione provocò la morte di 2.251 persone, oltre 11.000 feriti, secondo l’ONU.

La Palestina si è ufficialmente unita al CPI nell’aprile 2015, il che ha permesso al popolo palestinese di denunciare Israele all’istituzione per crimini di guerra.

