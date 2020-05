Sharing is caring!

IMMUNI?

C’è un app per tutto, dicono. C’è un app anche per renderci immuni. Ma, prima di installare questa famigerata app che funzionerà come il Dottor Manhattan contro il nemico, cerchiamo di capire cosa c’è dietro di esse e, soprattutto, come si posizionano in un contesto – economico, politico e sanitario – come quello attuale per capire assieme la reale utilità del nuovo messia tecnologico.

Nel parliamo con Davide Vignes, UI Designer, e Valerio, attivista informatico.